Bueno, ¿y qué es la Navidad?

A todos nos ha pasado que realizamos algunas cosas por costumbre, porque siempre se han hecho de ese modo, y así, ya ni nos inquieta la razón por la cual se realizan.

Tomamos la actitud monótona de hacerlo porque a eso estamos acostumbrados. Sin saber que la costumbre es un mal silencioso que, primero, de forma inofensiva comienza por carcomerlo todo, hasta acabar con ello de forma letal. El más grave daño de la costumbre radica en que por no resultar espectacular ni estruendosa, no se le alcanza a percibir con prontitud. ¡La costumbre es el mayor enemigo de la humanidad!

La Navidad y las famosas fiestas decembrinas, como muchas otras de las bellas celebraciones que cruzan nuestras efemérides, no se salvan de este terrible y silencioso mal. Muchas de ellas, sólo sobreviven por la costumbre que de ellas hemos hecho. La Navidad sólo está llamada a celebrarse cuando se conoce la razón fundamental que le da razón y consistencia a su ser. Celebrar la Navidad no se reduce a luces, cenas, regalos, fiestas e intercambios. Menos a tarjetitas y buenos deseos. Eso es bueno, no se desprecia, pero no es el fin de la Navidad. ¡La Navidad tiene que ir más allá!

La Navidad no es volcarse al otro sin reparo ni consideración alguna. Navidad es la llamada fundamental a reconocer que la celebración hunde sus raíces en la irrupción de Dios, que un día quiso amanecer en el mundo con un niño, con los brazos abiertos para ser recibido.

Navidad, antes que volver al otro y llenarlo de regalos, muchas veces efímeros, es dejarnos inundar por el gran Don con el que Dios ha querido enriquecer a la humanidad, que es Cristo su Hijo, el pan vivo bajado del cielo, que se nos da como alimento y nos capacita, para ser los unos respecto de los otros, verdaderos dones en favor de una humanidad que se sabe en camino hacia el Señor.

Navidad para los cristianos es sobriedad, es el deseo de recibir a Dios que viene al mundo en la calma de una noche, y que no se deja ver por los ricos y por los que están ensordecidos por los halagos. Navidad es abrirse a la acción de Dios en nuestras vidas, que se abre paso con la sencillez, el silencio y la humildad. Navidad es volver a lo nuestro, colmados de la gran alegría del encuentro.

Navidad, entonces, es un estilo de vida, con el que se camina por el mundo con la conciencia de la gratitud, de saberse amado y puestos para amar, saliendo del simple sentimentalismo tendencioso.