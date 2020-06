¡Camina siempre alerta, no te confíes mujer!

Es un tema lastimoso y delicado, pero real; querer tapar el sol con un dedo no se puede. Las desapariciones forzadas están a la orden del día en todo el país, aún estando en el confinamiento por la pandemia del Covid-19 las estadísticas van en aumento, convirtiéndose en un problema social.

Nuestro estado cuenta con la Comisión Estatal de Búsqueda y la CEDAC (Centro de Denuncia y Atención Ciudadana), las alertas Ámber y Alba, protocolos que contienen mecanismos de búsqueda y todo un marco jurídico legal, así como acciones de búsqueda desde las primeras horas del reporte de la desaparición de la persona; todo esto pareciera que es en vano.

La sociedad vive con miedo, está intranquila, la inseguridad prevalece en las calles y en cada rincón de la ciudad. De acuerdo con reportes de la Comisión Estatal de Búsqueda, del primero de marzo al 19 de junio de este año 194 personas fueron encontradas con vida, 16 sin vida y 113 aún están desaparecidas. En el mes de marzo desaparecieron 104 personas, en abril 84, en mayo 110 y hasta el 15 de junio iban 25, en su mayoría mujeres jóvenes.

Cuando una persona desaparece debes denunciar su desaparición y las autoridades tienen la obligación de empezar, de forma inmediata, la búsqueda. Debes solicitar la alerta Ámber si el desaparecido es menor de edad la alerta; la alerta Alba si el desaparecido es mayor de edad. Las primeras horas son cruciales para encontrar a tu familiar desaparecido.

Te daré los siguientes tips: evita salir sola, por el confinamiento hay poca gente en la calle y muchos negocios están cerrados; no te distraigas con el celular, si vas a hablar por teléfono entra a una tienda o comercio; cuando vayas caminando por la calle y sientes miedo, guíate por tu intuición, los nervios no siempre son malos, sirven para que tú estés alerta; si ves que alguien a bordo de un auto, camioneta, bicicleta o moto te sigue, corre con todas tus fuerzas, pide ayuda, entra a un comercio o negocio y escóndete, lo importante es que el o los individuos que siguen no te vean, porque generalmente andan armados; pide ayuda al 911 y llama o manda un audio a tus familiares o amigos, comunícales tu ubicación; si ves una camioneta estacionada con personas adentro nunca pases de ese lado, cruza la calle, mira hacia ambos sentidos, mantente alerta, solo se necesitan cuatro segundos para que te suban a un auto; si te agarran suelta tu cuerpo para que esté más pesado y a sus captores les cuesta más trabajo subirte; usa tus piernas, patea con fuerza; si te toman de los brazos o las manos, gira hacia el lado contrario para liberarte, ataca sin piedad a la garganta (eres tú o ellos) y corre; no los escuches, si te amenazan que le harán daño a tus padres o hermanos no les creas.

¡Cuídate! Si vas a una fiesta o convivio no des tus datos a desconocidos, muchas veces son gachos que ocupa la delincuencia. ¡No tomes ni fumes nada con desconocidos!, si te sientes mareada, porque te pasaste de copas, llama a tus padres o algún familiar, ¡nunca te vayas con un desconocido!

lexfemme.12@hotmail.com.mx