Capturas sospechosas

En menos de una semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cacarearon en los medios de comunicación dos capturas de presuntos capos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)...

A uno de los cuales le han pretendido imputar la autoría intelectual de la ejecución del extinto diputado local Juan Carlos Molina Palacios, y a otra la boletinaron como jefa de la plaza xalapeña de la organización criminal que nacionalmente lidera Nemesio Oseguera, el famoso “Señor Mencho”. Primero, el jueves pasado, la FGE filtró la detención de Itiel “N”, (a) “Compa Playa”, aprehendido en Guanajuato. El caso tuvo gran repercusión porque inmediatamente fue ligado al crimen del exdirigente estatal de la CNC acribillado en su rancho del municipio de Medellín de Bravo en noviembre de 2019.

Pero la historia pronto comenzó a generar dudas, ya que según la absurda versión extraoficial, durante la captura del delincuente miembros de esta poderosísima organización criminal habrían tratado de rescatarlo pero increíblemente no pudieron conseguirlo.

Además, algo que también suena inverosímil es que le quieran endilgar al CJNG la muerte de Molina Palacios, cuya ejecución no dejó rastros de la típica balacera de un comando armado del poderío de la organización jalisciense. Juan Carlos, quien siempre viajaba en camioneta blindada y con guardaespaldas, sospechosamente murió al llegar a su propio rancho a bordo de un vehículo sin blindaje y sin escoltas. ¿Quién o quiénes sabían que el diputado andaba ese día totalmente inerme? ¿Cuántos balazos recibió? Muchísimos menos de los que tres meses después, en febrero de 2020, le pegaron a su suegro Francisco Guízar Pavón en la ciudad de Puebla.

Guízar, ligado en el pasado al negocio ilícito del huachicol, fue ejecutado de 30 impactos de bala.

Hasta ahora, no sólo la dirigencia estatal del PRI sino sus líderes regionales y representantes ante el Congreso local han expresado sus reservas. Este lunes, por ejemplo, el diputado Jorge Moreno Salinas, secretario de la mesa directiva de la LXV Legislatura y presidente de la comisión especial creada para dar seguimiento al homicidio de su camarada, declaró que hasta el momento la Fiscalía no les ha reportado que la detención de Itiel “N” esté relacionada con el asesinato de Molina, y que fueron los medios de comunicación los que circularon alguna situación, pero que formalmente no hay información oficial.

Este sábado, Matías Pacheco, dirigente del PRI en Coatzacoalcos, advirtió que podría ser un show montado ante la cercanía de las campañas electorales.

El otro caso sospechoso es el de Yicel Jazmín, (a) La China, detenida la noche del sábado 5 durante el Operativo de Seguridad Ciudadana encabezado coincidentemente por el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado. La presunta jefa del CJNG en Xalapa no viajaba en vehículo blindado ni escoltada por más sicarios, sino que andaba de narcomenudista, con 77 dosis de cristal y acompañada de sólo dos mozalbetes. La SSP fue el hazmerreir en las redes sociales.