Carisma y culto personal

El carisma es una cualidad que poseen ciertas personas. Esa condición les permite influir, seducir y liderar. El carisma en los líderes los hace especiales. Puede haber líderes carismáticos con o sin acento personalista. Hay líderes populares en general y populistas en particular. Encontramos ejemplos de líderes que ejercen el culto a su personalidad en afanes narcisistas. La historia nos da varios ejemplos.

Esas personalidades, mesiánicas y caudillista, no tienen ideología exclusiva, pueden ser de izquierda, derecha o lo que sea. Normalmente su ascenso y permanencia es en demérito de las instituciones y las reglas democráticas. Todo gira en su entorno, todo se explica por sus posturas y formas de pensar.

El ejercicio del poder tiende a ser absoluto, con consecuencias profundas dadas las órdenes de acción. Cualquier idea u ocurrencia, por descabellada que sea, se lleva a la práctica; incluso si no hay estudios de viabilidad o desafía a la lógica.

El líder fuerte genera disciplina férrea e ideas únicas. Las voces de su entorno repiten lo que dice. Se agota la reflexión y la autocrítica. Su proyecto, impactado por su personalidad, camina en una ruta única; prescinde del diálogo en tanto se asume como instancia superior y apuesta por la uniformidad.

En su visión no caben los que no coincidan, incluso son vistos como herejes o traidores. Es común escuchar ese tipo de descalificaciones hasta niveles de cosificación. Algo de fascista o comunista, hermanados por el totalitarismo, tiene ese tipo de posiciones. Los caudillismos son atractivos, muchos los ven como protección salvadora.

Tienen tonos de superhéroes, esos que no se doblan, que no se enferman, que son indestructibles. La relación de la masa (pueblo) con los líderes carismáticos, si no tiene mediación ciudadana, es mágica, decesión casi total del pensamiento y apoyo incondicional. Hay algo de orfandad y patología en quienes participan así.

En esas condiciones no se construye democracia ni cultura libertaria.

Es como dar vueltas en círculos viciados; sin avance ni desarrollo. Es de una gran curiosidad suponer lo que pasará cuando no estén en el poder los caudillos. Se puede pensar en las divisiones de sus estructuras de apoyo, cuyo pegamento no va más allá de la fuerza del líder. Igual puede pasar con el ánimo popular instruido para glorificar, para el culto a la personalidad. Por la constitución o por la salud el día de la despedida llegará y habrá un gran vacío, un abismo que nadie podrá llenar.

En Mexico no pasa algo así por la actual correlación legislativa y nuestra mega arraigada tradición anti reeleccionista.

Es lo de menos si un gobernante es más o menos popular, es subjetivo y tiene que ver con el culto personal, la propaganda y el carisma. Lo peor es cuando los líderes sólo trabajan para mantener esa popularidad, cuando desatienden sus obligaciones principales.

Algo de patético tiene que personas con estudios y antecedentes de izquierda se unan al coro de pleitesía idolatra a una persona, como si fueran parte de una secta. No se debe dejar pasar este tipo de fenómenos absolutamente anacrónicos.

Estos fenómenos de la personalización de los liderazgos ocurren en una sociedad concreta y en ciertas coyunturas. Es su ascenso a partir de anhelos justicieros y hartazgos contra las élites.

Estamos ante líderes políticos no tradicionales, que vienen de abajo y pretenden transformaciones de fondo. Limitados por la realidad o por su incapacidad, se tornan autoritarios y fantasiosos, viviendo de forma gozosa y hasta abusiva el poder. Pero surgen de nosotros, son consecuencia de lo que somos como sociedad. No son extraterrestres. Nos toca enfrentar sus excesos y corregir esas anomalías históricas.

