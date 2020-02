Carnaval seguro y prometedor

Si algo caracterizó al Carnaval de Veracruz del año pasado, aparte de su alegría, fue la seguridad.

Al finalizar, hubo saldo blanco, las fuerzas de orden intervinieron con eficiencia y detuvo a cientos de personas por faltas administrativas. Poco a poco se han ido corrigiendo otras fallas, por ejemplo, las demoras por interrupciones en los recorridos principalmente por descomposturas de las unidades de tracción de las carrozas, robos y asaltos y consumo excesivo de alcohol en las gradas que pone en riesgo a las familias que asisten como espectadores.

Este año se van a reducir los carros alegóricos, sólo serán 39, y también las agrupaciones que participan en el desfile de este año, en total 52 entre comparsas, bastoneras y batucadas, lo que reducirá a sólo tres o tres horas y media los cinco recorridos programados para los días sábado 22 por la tarde, domingo 23 (serán dos, uno en la mañana y otro en la tarde), lunes 24 en la tarde y martes 25 también en la tarde.

¿Y qué se hará para evitar los excesos en consumos de alcohol? No van a permitir la introducción de bebidas embriagantes a las gradas, ni hieleras, y los puestos de venta que se localicen en las calles deberán mantenerse cerrados a la hora de los desfiles, lo que significa que habrá una muy estricta vigilancia de alrededor de tres mil 700 elementos, entre Marina, Guardia Nacional que por primera ez participará en labores de seguridad y las policías del estado y municipal. Es una buena señal que manda el Comité Organizador, pues miles de personas prefieren no asistir por el temor de sufrir agresiones o ser despojados de sus pertenencias, como era común en años anteriores.

Eso debe aplaudirse, y sólo restaría que las autoridades metan al orden a los 'graderos' que, en general, no respetan los precios autorizados. Este año su costo será de 90 pesos sábado y domingo, lunes gratuito y martes 10 pesos, y el acceso a los espectáculos masivos en la Macro Plaza del Malecón, con la presentación de artistas de talla nacional e internacional, será completamente gratis. Es una fiesta que deja muchos beneficios a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por la fuerte afluencia turística; el año pasado, por citar un sólo dato, la ocupación hotelera llegó a un 90 por ciento en promedio en el fin de semana, y se calcula que dejó una derrama económica al sector turístico, comercio y servicios, por unos 225 millones de pesos. En fin, debe esperarse que ese éxito se repita y, también, que ahora sí el gobierno estatal decida apoyarlo firmemente por lo menos en la difusión, aunque parte de esta labor ya se cumple por cuenta del gobierno municipal y del Comité Organizador a cargo de Luis Antonio “El Pollo” Pérez Fraga, a quien ya comienzan a 'candidatearlo' para la Alcaldía jarocha, cosa que él niega, aunque reza el dicho que “cuando el río suena…”. Ya se verá lo que le depara el futuro inmediato.

HOMENAJE AL FINADO EXALCALDE TEJEDA PATRACA

Un justo homenaje rendirá el Ayuntamiento de Veracruz a quien fuera un excelente político, abogado litigantes y ex alcalde de Veracruz, Adalberto Tejeda Patraca, quien perdiera la vida la semana pasada en un lamentable accidente en la comunidad Mata de Uva, municipio de Alvarado. Este se realizará el próximo martes 11 en la Sala del Cabildo del Palacio Municipal porteño y lo encabezará el titular municipal Fernando Yunes Márquez, los miembros de la comuna, autoridades de otros niveles de gobierno y ex alcaldes, ex colaboradores y amigos del austero y destacado servidor público, cuya vida de sencillez, generosidad y amabilidad debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones. Enhorabuena por esta iniciativa del edil en funciones.

