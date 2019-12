Cárteles en Xalapa: ¿quién miente?

Tres voces oficiales se han referido al problema de los cárteles delincuenciales en Xalapa y sólo dos coinciden.

Las coincidentes aseguran que en la capital del estado operan dos cárteles, los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes pelean por la plaza.

Primero fue el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien reveló que al menos dos de los cinco grupos delictivos operan en el estado, están activos en Xalapa.

Y todavía más, precisó que los últimos hechos de violencia ocurridos en la Atenas Veracruzana están relacionados con el cobro de piso y el narcotráfico.

Detalló que lo del mercado Léycegui, donde ejecutaron a dos personas fue por un cobro de piso, y lo que ocurrió en la vulcanizadora, donde también hubo dos asesinaron, se debió a viejas rencillas en las que tenía que ver el narcotráfico.

El titular deSSP no titubeó cuando señaló que “son grupos delincuenciales que ya tenemos detectados y vamos detrás de ellos”.

Y todavía abundó asegurando que la Secretaría está preparada ante un posible reacomodo delos grupos delictivos.

Después vino la voz del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, quien confirmó lo dicho por Gutiérrez Maldonado al señalar: “Tengo la misma información que el secretario (de Seguridad), realmente es una situación que sabemos que se vive en todo el país, no es un fenómeno exclusivo de Xalapa ni de Veracruz”.

Admitió que sí existe una disputa entre los cárteles y son los ciudadanos los que quedan en medio de ello.

Y volvió a coincidir con el secretario Hugo cuando expuso que en buena parte a ello obedecen varias de las ejecuciones que se han registrado en algunas zonas,entre éstas los mercados y tianguis de la ciudad.

Pero, de acuerdo con lo dicho ayer por el secretario de Gobierno Éric Patrocinio Cisneros, tanto el titular de la SSP como el alcalde de Xalapa serían unos mentirosos.

Cisneros Burgos negó que se trate de cárteles que operen y se disputen la plaza de Xalapa y refirió que se trata de bandas delincuenciales.

Con lo dicho contradijo lo declarado el viernes pasado por Gutiérrez Maldonado y Rodríguez Herrero, quienes revelaron la presencia de los grupos Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Xalapa.

Para el secretario de Gobierno esa información es falsa y lamentó las declaraciones del alcalde xalapeño: “no sé qué datos tenga él que nosotros no tenemos. No es así, no son grupos delincuenciales son bandas de personas que se han dedicado a una cosa u otra”.

Fue insistente en su afirmación de que se trata de bandas y que no es lo mismo una banda que un cártel o un grupo organizado nacional.

Repito, de estas tres voces oficiales alguien miente, porque los hechos criminales y el cierre de negocios por cobro de piso son una realidad y se dan de manera recurrente en Xalapa.

Ahí están los reportes oficiales y ahí está lo declarado por empresarios y directivos de cámaras y otros organismos de comercios y prestadores de servicios que sufren la violencia y la inseguridad todos los días.

Si la contradicción entre las voces oficiales es grave porque evidencia la falta de coordinación entre los funcionarios, es peor la mentira, porque hacen que la gente se confíe y se exponga a ser víctima de los delincuentes.

¿Entonces, mienten Hugo e Hipólito o Patrocinio? Todo apunta a que es el último.

