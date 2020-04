Caso Maria Elena: el hilo de la FGE

No hay ninguna razón para dudar de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del estado (FGE) sobre el homicidio de la periodista María Elena Ferral Hernández hace casi un mes en Papantla.

De acuerdo a los informes oficiales, hay detenidos, incluido el reportero José "N" y el regidor papanteco Efraín "N", y según consigna el portal Plumas Libres, también el ex esposo de la finada, aunque aún no lo confirma la Fiscalía, como probables responsables del crimen cometido, quienes fueron puestos a disposición de un juez de control. No se conocen todavía los fundamentos de pruebas de cargo contra ellos, lo que ha generado inquietud y señalamientos temerarios de que, en el caso del reportero Cárdenas, podría tratarse de un “chivo expiatorio”. Meras especulaciones. En principio debe darse un voto de confianza a las autoridades, sin ningún tipo de presiones. Eso sí, debe exigirse, como ya lo ha hecho su familia, que se cumpla con lo que marca la ley y se castigue ejemplarmente a los autores materiales e intelectuales de este asesinato, y en el caso de quienes se encuentran detenidos, respetar sus derechos y tener un juicio legal justo.

Por la misma razón, ayer el secretario de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Jorge Morales Vázquez, manifestó a colegas de la zona norte del estado que pidieron su intervención para la defensa de José, manifestó que éste tiene derecho a un defensor de oficio, en caso de no contar con un abogado y, en este asunto “estaremos atentos para valorar el caso y establecer si es competencia (la ingerencia) de esta Comisión; somos respetuosos del actuar de las autoridades, y en su momento determinaremos lo que proceda”. La presidenta de esta misma Comisión, Ana Laura Pérez Mendoza, indicó que la CEAPP se mantendrá pendiente del desarrollo del proceso, pues se trata de “un asunto complicado”. Lo sensato es esperar, analizar hechos, y con mayores elementos de juicio, asumir un posicionamiento. El próximo primero de junio, dentro de una semana, el juez del caso determinará la situación legal de los consignados.

EL RIESGO DE LAS MINORÍAS

Veracruz y Boca del Río son los municipios con mayor número de casos de Covid-19 en el estado por el aumento en la transmisión de los contagios. Acaba de informar la Secretaría de Salud que en esta conurbación se concentra el 69 por ciento de los infectados en la región centro. El puerto registra 114 y Boca del Río 37; de ahí sigue Coatzacoalcos con 32 y Poza Rica con 22. Lo inquietante es que, en el solar jarocho no hay conciencia de este riesgo por una minoría que en calles, autobuses y en los mercados, principalmente, se desplazan sin cubre-bocas ni tomar algún tipo de precaución, y sin que las autoridades sanitarias, policiales o municipales intervengan para atender la grave irresponsabilidades. No se dude que el puerto pueda convertirse en el principal sitio de fallecidos infectados de este virus en el estado. Ojalá estemos equivocados.

CANCELAN CEREMONIA NAVAL

Por primera vez en la historia, este 21 de abril fue cancelada la tradicional ceremonia de jura de bandera de los cadetes de nuevo ingreso a la escuela naval Militar de Antón Lizardo, a la que siempre habían asistido los presidentes de la República en turno. La pandemia evitó realizarla, probablemente aplazada para una fecha próxima; y por ese motivo, los nuevos estudiantes y oficiales egresados, muchos de ellos de alto rango, enviaron un emotivo mensaje que se difundió profusamente en redes sociales, para reiterar su amor y lealtad a México y a sus instituciones. Enhorabuena.

