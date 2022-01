Hace tres semanas, en Twitter, el excandidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, publicó que “el partido Morena va a desaparecer en cuanto se retire (si es que se retira) o desaparezca del escenario su dueño único y funesto cacique”, en clara alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los detractores del ahora diputado federal del PAN reaccionaron virulentamente.

“Con todo y corridas de toros te desapareceremos el 2024… guarda este tuit, ni para pluris van a quedar”, escribió un usuario con la cuenta @LuciferSariel66. Otro le atribuyó que escribe cualquier tontería para cubrir los 10 tuits que le exige el empresario Claudio X. González por día. “Un tuit, una croqueta”, escribió otro.

Las burlas llegaron al punto de comparar a Quadri con el personaje “Chaparrón Bonaparte” de Los Chifladitos, protagonizado por el difunto comediante Roberto Gómez Bolaños, quien era simpatizante del PAN.

Sin embargo, ahora que este viernes el presidente López Obrador fue internado en el Hospital Central Militar para practicarle un cateterismo cardiaco, algunos politólogos analizaron los posibles escenarios en caso de que el fundador y líder moral de Morena llegara a faltar.

Y es que en un videomensaje que grabó al retornar a Palacio Nacional, el propio mandatario hizo alusión a que ya tenía listo un “testamento político” en caso de que perdiera la vida, aunque afirmó que hay Presidente para consumar la transformación del país.

“Yo tengo testamento político, no puedo dejar de gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo testamento para eso. Afortunadamente no creo yo va a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho…”, expresó, asegurando que los médicos ya le autorizaron retomar su vida con normalidad, por lo que volverá a las actividades de gobierno y a las giras por el país los fines de semana.

Sin embargo, algunos analistas políticos como Pascal Beltrán del Río, columnista y director del diario Excélsior, publicó en Twitter: “Con todo respeto para el presidente López Obrador, su ‘testamento político’ sale sobrando. Ojalá que nunca le ocurra nada, pero si sucediera –el tema lo puso él sobre la mesa, no yo–, la Constitución dispone qué pasaría, no él. Esto es una República, no una monarquía hereditaria”.

¿Quién sería su albacea fiel que pudiera hacer que se cumpliera cabalmente su “testamento político”? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería por ley el presidente provisional, pero el sustituto que concluyera el sexenio tendría que ser designado por el Congreso de la Unión. ¿Quién sumaría más apoyos de diputados y senadores: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal? Y quiénes serían los candidatos de Morena a la Presidencia de la República y a las gubernaturas de 2024, entre ellas la de Veracruz? ¿Se pondrían de acuerdo los grupos radicales y los moderados del partido guinda o se desatará el canibalismo político?