Cavando su propia tumba

Morena está viviendo una historia parecida a la de su abuelo el PRI, si no que idéntica. Precisamente cuando disfrutaban de todo el poder, y su derrota no solo era increíble, sino utópica; tomaron sus dirigentes nacionales el pico y la pala para empezar a cavar su propia tumba.



Allí esta la historia que no deja duda alguna, del cómo la guerra intestina fracturó al otrora poderoso e invencible Partido Revolucionario Institucional y sufrieron su primera gran derrota nacional en 1988, cuando se formó la corriente crítica (1987), que buscaba defender las conquistas logradas tras la revolución mexicana (Estado benefactor), y los priistas neoliberales se apoderaron del partido e influyeron para que Miguel de la Madrid eligiera como el candidato a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari, que solo a través de un gigantesco fraude electoral lo impusieron como Presidente.



Fue cuando el PRI parecía siamés del PAN, y fue cuando Diego Fernández de Ceballos afirmaba, desde la Cámara de Diputados, que ese PRI gobernaba con el programa del PAN. Nunca logró recuperarse el PRI de esa fractura, a pesar del triunfo logrado en 2012, y hoy solo quedan despojos que pueden llevarlo a perder el registro como partido político nacional.



Esa misma ruta tomó ya Morena, quizás por el ADN que lleva, o por las ambiciones idénticas de su abuelo de tener el poder, por el poder mismo, y está caminando por un camino sin retorno, con peleas intestinas que están sacando pus a lo largo y ancho del país.



Hace una semana, en este mismo espacio, les comentaba cómo fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional, como la escritora Elenita Poniatowska y el académico John Ackerman, lanzan severas críticas a su partido.



El viernes, otro fundador y referente nacional: Ricardo Monreal Ávila, acudió a la Fiscalía General de la República y puso una denuncia contra la gobernadora de Campeche, que anunció llegará hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta que la califiquen de delincuente.



Observo, sin temor a equivocarme, que la primera gran fisura que sufrirá Morena se convertirá en 2023 en fractura, y será por la salida (o expulsión) del hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A partir de allí la bola de nieve se convertirá en una avalancha que arrasará todo a su paso, como hace 34 años lo fue la corriente crítica del PRI, con el PRI. Tiempo al tiempo.







