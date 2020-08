Cazarín: nepotismo adictivo

Los aliados del presidente López Obrador en Veracruz parecen olvidar...

Que lo que en 2018 llevó en su tercer intento al tabasqueño a la Presidencia de la República fue el hartazgo de los mexicanos por la corrupción de las administraciones anteriores del PRI y PAN.

Y entre esas repudiadas prácticas corruptas de exgobernantes priistas y panistas estaba por supuesto el nepotismo, que no se limitaba sólo a colocar a familiares en puestos de la administración pública o en cargos de elección popular, sino que también incurrían en el tráfico de influencias para beneficiarlos con todo tipo de contratos y negocios.

En la actual administración estatal de Morena ninguno de los tres poderes del Estado ha podido librarse de este nepotismo adictivo, el cual ha quedado evidenciado en la presente pugna entre el Legislativo y el Judicial.

Pero si la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, ha sido exhibida por su debilidad hacia parentescos políticos y consanguíneos, en el Congreso local el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura, tampoco ha podido vacunarse contra este contagioso vicio del poder.

Este sábado, por ejemplo, uno de los hermanos de Gómez Cazarín difundió en las redes sociales un video donde es inyectado el presidente de la Jucopo en su oficina, lo que propició que el diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa, tuiteara:

“Entre los posibles efectos secundarios de la inyección que recibió ayer @JJavierGomezCa1 está el ‘síndrome del conejo’ y la pérdida temporal de memoria. Quizá por ello olvidó el escándalo de las tres denuncias que hay en su contra ante la FGR a las que tendrá que responder.”

Gómez Cazarín le reviró al exsenador priista:

“Diputado @HectorYunes, lamento sus declaraciones hacia un servidor, ya que como es de dominio público, yo no tengo cola que me pisen. No como usted, que la tiene bastante larga. Recuerde que está inmiscuido en el tema de Videgaray y Chong. Abrazo fuerte.”

Yunes le replicó:

“No suelo debatir con el chiquillaje. Contigo @JJavierGomezCa1 hice una excepción que hoy concluye. Ocúpate mejor de la denuncia en tu contra por fraude, aclara su participación en el homicidio del periodista Cándido Ríos y atiende tus constructoras. Eso sí es tener la cola larga”.

En efecto, Gómez Cazarín ha sido señalado de recurrir a su influencia política para favorecer a empresas de sus familiares.

Desde hace un año, el contratista de moda en Hueyapan de Ocampo, su municipio natal, es casualmente su sobrino Carlos Daniel Cazarín Quevedo.