Celebremos la maternidad encarnada

Estamos muy próximos al Día de las Madres. Una celebración que, sin duda, es una estampa de la unidad familiar y nacional de los mexicanos. El 10 de mayo se paraliza la Nación: todos los reflectores se olvidan de las dolorosas noticias que golpean la vida de este país y todo se enfoca en la maternidad, que se encarna en el rostro y estilo de cada una de las mamás.



A pesar del machismo que ha dominado gran parte de la historia nacional y se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro territorio, que nos trae a la memoria escenas dolorosas de la vida de muchas madres: calladas, al margen de la vida familiar, víctimas de la violencia, tenidas en casa sólo como las que deben tener todo al punto para la vida de los varones, víctimas de infidelidad. En fin, a pesar de todo eso que mucho nos duele, celebrar a las mamás es una festividad honesta. Se trata de celebrar al amor, tal vez, más desinteresado que exista entre los hombres.



El símbolo de la madre es importantísimo: todos la recordamos enseñándonos a dar nuestros primeros pasos y balbuceos, deteniendo la bicicleta para que pudiéramos aprender a tener equilibrio. La vemos llevando a los hijos a la escuela, y con una furia implacable al momento de defender a sus hijos del mínimo peligro. La madre es como una gran inclusión en nuestras vidas, porque toda nuestra obra está marcada por ellas, desde los inicios y hasta el final.



Sin embargo, nuestra patria también sabe del dolor callado de muchas madres que han tenido que dejar su vida por un lado para dedicarse a la vida de sus hijos. Madres que experimentan la impotencia al ver el fracaso de los sistemas penitenciarios de nuestra nación. Madres que, en la soledad de sus oraciones, no saben qué hacer con sus hijos para que sus sueños no les sean robados. Madres que han de sacar adelante y solas a sus familias porque sus esposos las han dejado por la migración, o por el abandono del hogar o por la inmadurez que los incapacita para ser padres de familia.



También de madres que no saben donde están sus hijos que han desaparecido apenas o hace muchos años y que nunca supieron nada de ellos. Y madres que, con angustiosa esperanza, buscan en cuantas fosas encuentran, restos de los que pudieran ser sus hijos. Madres que se callan su dolor y su lamento. Por tanto, celebrar el día de las madres aparte de ser una fiesta nacional es un compromiso compartido, para que todo lo que ofende la maternidad pronto termine.