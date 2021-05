Cercan a Yunes Márquez

En una acción más para intentar cerrarle el paso, este miércoles el diputado federal Julio Carranza denunció ante la Fiscalía General de la República a Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la alianza que integran PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

Esto por su presunta participación en los delitos de desvío de recursos, crimen organizado y lavado de dinero por más de 350 millones de pesos, destinados al área de salud en la pasada administración.

“Como ciudadano y diputado federal estaba obligado a denunciar el mal manejo de los recursos del pueblo, que se han ido a las bolsas de una sola familia, los Yunes. Lo que nos corresponde como ciudadano y como funcionario público, es denunciar estos hechos para que la Fiscalía se encargue de hacer su trabajo”, indicó el legislador morenista.

La confrontación de la familia Yunes Márquez con el gobierno morenista de Veracruz y del país parece que seguirá dando mucho de qué hablar; la batalla se librará en las instancias judiciales, hasta donde ya han llegado otras denuncias contra el propio líder del clan del Estero, Miguel Ángel Yunes Linares.

Ya se verá si todo es parte de un show electoral de Morena, en busca de votos; o si de verdad proceden contra el ex gobernador de Veracruz y su hijo, quien hoy está en campaña rumbo a la presidencia municipal de Veracruz.

En esa zona conurbada, por cierto, es evidente la hegemonía política de la familia Yunes, quienes han ganado en esa plaza todos los cargos en disputa.

En esta contienda, a Miguel Ángel Yunes Márquez lo intentan descarrilar por todos los medios y a toda costa; tomaron en su contra el tema de la residencia; e iniciaron lo que el candidato a la alcaldía del puerto ha calificado como una persecución política que involucra, incluso, a la Fiscalía General del Estado; y no han podido; el abanderado de la alianza sigue en campaña.

Yunes Márquez ha denunciado que desde el gobierno estatal se ha orquestado una campaña en contra de su familia y que ahora buscan intervenir sus comunicaciones, para lo cual se vale de los recursos de la fiscalía estatal.

Lo cierto es que al margen de que sea verdad o mentira todo lo que se ha dicho de las irregularidades en que habría incurrido el ex alcalde de Boca del Río y ex candidato de PAN-PRD al gobierno estatal, Yunes Márquez sigue en campaña y parece que camina con paso firme rumbo a la presidencia municipal porque, además, el morenista Ricardo Exome no le ha hecho ni cosquillas.

Veremos, con los recursos legales que se anuncian, si el gobierno y sus grupos de apoyo son capaces de descarrilar al candidato de PAN-PRD-PRI o si éste llega al 6 de junio y gana la contienda para convertirse en el relevo de su hermano, el actual alcalde Fernando Yunes Márquez, a quien los panistas ubican como muy probable candidato en 2024 al gobierno estatal.