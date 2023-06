Cero tolerancia a la corrupción

Este lunes, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, un reportero hizo una denuncia que vale la pena consignar y dar seguimiento, porque muestra el nicho de corrupción en el que han estado acurrucados, integrantes de asociaciones civiles que están engañando a muchos mexicanos como promotores de la democracia.



Así, se ha encontrado que asociaciones civiles y fundaciones pagan sueldos exorbitantes a sus integrantes, llevan dinero a paraísos fiscales y cuentan con guardaditos millonarios. Además, incurren en especulación en mercados financieros a pesar de que dicen que son sin fines de lucro.



Se trata de la Fundación Vamos México, de Martha Sahagún; Centro Fox, de Vicente Fox Quesada; Libertad y responsabilidad democrática de Margarita Zavala; Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de Claudio X. González; Fundación Kaluz de Antonio del Valle Perochena; Fundación Maelva, A.C., de Valentín Diez Morodo y la Fundación Conde de Valenciana que preside Enrique Graue.



Esta última, se dijo en la mañanera, en 2022, reportó ingresos superiores a los 604 millones de pesos y 350 millones de pesos fueron reportados por consultas y 207 millones de pesos por operaciones oftalmológicas. El año pasado especuló con 115 millones de pesos y al doctor Grau le transfirieron 103 mil pesos a una cuenta personal. Sin embargo, esta asociación sólo atendió a 75 personas de forma gratuita. El costo de sus procedimientos fue pagado con sus donativos. La fundación nunca perdió.



¿Qué está pasando con este fraude a la hacienda pública? Este es sin lugar a dudas un trabajo para las autoridades hacendarias, quienes deben investigar a fondo y desenmascarar a quienes están detrás de estas organizaciones que son unos verdaderos lobos vestidos con piel de oveja, que siguen desviando recursos que deben llegar a la hacienda pública y disfrazando su existencia de “altruismo” y apoyo social.



Por eso desde el inicio de su gobierno, el Presidente ha instaurado como política pública la “cero tolerancia a la corrupción”, para que se estigmatice al corrupto, porque nada ha dañado más a México que la corrupción política. “Esto no es una pandemia, es una peste. Es peor que una pandemia y tenemos que acabarla por completo, porque de eso depende la vida, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo. De eso depende que no haya una monstruosa desigualdad económica y social de unos cuantos”, asentó.



Porque esa es la historia reciente de nuestro país, un puñado de mexicanos colmados de atenciones y privilegios y otros, la gran mayoría, carece de lo indispensable. Así lo hemos señalado aquí constantemente, en México el problema principal era la corrupción. “No quiere decir que ya se terminó porque estaba bastante arraigada, pero la hemos estado arrancando de raíz y no nos vamos a cansar en acabar con la corrupción, porque daña muchísimo. Es una peste, un cáncer”, refrendó el jefe de las instituciones del país. “Lo peor era que los corruptos antes, ni siquiera perdían su respetabilidad. Robaban y hasta les aplaudían. Eran como modelos a seguir”, indicó, dibujando esta realidad de nuestro país que afortunadamente, paso a paso, va quedando atrás.



