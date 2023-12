Cero tolerancia a la corrupción

La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que la corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, que a medida que se menoscaba el imperio de la ley y se hace caso omiso a la voz del pueblo, disminuya la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales.

La cita viene a colación porque el pasado 09 de diciembre fue el día internacional contra la corrupción y porque el combate a este mal ha sido una de las características fundamentales de los gobiernos de la Cuarta Transformación que en el país encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Esta acción, que se ha convertido en una política pública, es timbre de orgullo de México en el concierto internacional.

Aunque los corruptos y deshonestos de siempre, los que quieren regresar a su oligarquía, pretendan permear la idea de que no se ha avanzado en esta materia, analistas serios han señalado que sí hay avances, claros, firmes y contundentes en esta materia. Desterrar la corrupción en un país donde se hizo práctica cotidiana no era tarea fácil, pero se ha venido logrando.

“Ha sido un inicio complejo, pero siempre hacia adelante. Me parece que vamos con pasos firmes”, dijo hace algunos días María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. A su vez, Irma Eréndira Sandoval, extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comentó a la revista Forbes que la administración de López Obrador se caracteriza por ser “un gobierno que se comprometió a fondo contra la corrupción”.

Este compromiso del gobierno del presidente López Obrador de no permitir la corrupción ha dado buenos resultados, porque ha permitido que el presupuesto alcance de mejor manera para quienes más lo necesitan. Austeridad y cero tolerancia a la corrupción ha sido un binomio de éxito para este mandato. Si no se hubiera atacado, de manera frontal, este fenómeno en el país, no tendríamos los resultados que saltan a la vista.

“La clave está en no permitir la corrupción, parece algo elemental sencillo hasta simple pero de eso depende el progreso con justicia en nuestro país, nada había dañado a México que la deshonestidad de los gobernantes, en eso ha consistido el éxito del gobierno”, dijo en su pasado informe de gobierno el Presidente.

El gasto a destajo, sin miramientos, la opulencia, algo que caracterizó a los gobiernos neoliberales, no se lleva con la austeridad republicana ni con la honestidad valiente de este gobierno que hoy dirige el destino de México y de Veracruz. Aquí se cuida el dinero del pueblo y se le regresa en obras y acciones para su crecimiento y desarrollo. Sin duda, un timbre de orgullo en estos tiempos que corren y que los mexicanos y veracruzanos deben recordar al momento de acudir a las urnas.

MIÉRCOLES, CONCIERTO NAVIDEÑO

Este miércoles 13 de diciembre, a las 19:00 horas, invitamos a nuestros amables lectores al Concierto Navideño que ofrecerá la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz en el Auditorio de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Acude con tus amigos, con tu familia. Esta es una oportunidad para que vivamos nuestras tradiciones, para que animemos nuestro espíritu, para que convivamos y nos sintamos orgullosos de lo que en este año hemos alcanzado.

La convivencia social y familiar es clave para el empoderamiento. Los ciudadanos debemos ser cada día más conscientes de que debemos ocupar estos espacios en la casa y en la calle. Si como dicen los teóricos, los vacíos siempre suelen llenarse por alguien o algo, los veracruzanos debemos apoderarnos de lo que es nuestro, la calle, la escuela, los espacios públicos y ahí, empoderados, disfrutar nuestra libertad.

