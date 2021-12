Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres

En un país donde 10 niñas, jóvenes y mujeres son asesinadas diariamente en promedio; en un estado que es segundo lugar en feminicidios, debemos y tenemos que aplicar cero tolerancia a la violencia de género.

En este mismo espacio les había platicado que fui víctima de violencia política de género y discriminación por parte del secretario de Salud en la entidad, quien tiene a su cargo la atención a la salud de las mujeres y niñas veracruzanas, razón por la cual presentaré una denuncia y quejas en su contra ante diversas instancias. El marcar como estereotipo que las mujeres valemos o no, por razón de donde nos vestimos o cómo lo hacemos y, por otro lado, el hecho de colocar un lenguaje que reproduce la violencia feminicida, muestra su desprecio hacia las mujeres y por lo que se hizo notar, hacia las mujeres en el ejercicio de un puesto le ocasiona estupor.

Los dichos en mi contra de Roberto Ramos Alor no pueden volver a replicarse, pues todas tenemos derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta denuncia no es solo por mí, sino por todas.

La violencia política contra las mujeres en razón de género afecta el derecho humano de las mujeres a su desarrollo en la escena política o pública, en el propio ejercicio de un cargo público, ello repercute en la actuación de aquellas mujeres que fungen como funcionarias o representantes populares. Y no olvidemos que la Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana.

Por este motivo no puedo dejar pasar un hecho que a todas luces es constitutivo de una grave violación a derechos humanos, como lo es la violencia contra las mujeres en razón de género, violencia que he sufrido en carne propia por parte de un servidor público que también tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

Por eso acudiré ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ante la Contraloría, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Desafortunadamente, tenemos tan normalizada la violencia en nuestro país que nos cuesta trabajo entender que hemos sido víctimas, pero además somos cuestionadas al denunciar cuando somos violentadas.

Que esta denuncia y quejas sirvan también para sentar un precedente, de que aquí ya no toleraremos ningún tipo de violencia contra las mujeres, venga de quien venga.

Las veracruzanas y todas las mujeres de este país merecemos respeto, un trato igualitario, una vida libre de violencia.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI Congreso Local

Twitter: @AniluIngram