Cerquita de Dios

Nuestros días tan fríos y helados, parecería que las plegarias de muchos no llegan a nuestro creador. Las calamidades y las ambiciones nos calan hasta los huesos, el hambre, la miseria y la pobreza crece cada día, leyes hechas y mandadas hacer al vapor, a conveniencia de uno o para unos cuantos, no se ve ni se siente una esperanza para los pobres, los desprotegidos, los olvidados por nuestras autoridades y por Dios, eso nos quiebra el alma, la desesperación llega y el olvido se queda.

Pero hay que olvidarnos de todo esto, vamos a darnos la oportunidad de sentir estos días llenos de luces, adornos, cantos y ese olor fresco de los árboles naturales que muchas familias suelen poner en sus casas, los cantos navideños, días de perdón y reunión familiar, dejar sentir el cariño de estas fechas, el grito de ¡dale, dale! para romper la piñata, ver llegar a toda la familia, es una felicidad, regocíjate con los tuyos, perdona y olvida los agravios.

Te invito a que realices una obra para quien lo necesita, no cuesta mucho y está al alcance de nuestro bolsillo, prepara una olla de café y lleva a cualquier hospital, ahí encontrarás a familiares de personas internadas, habrá algunas que solo han comido un bocadillo en todo el día porque no tienen recursos, otras personas no se han dado cuenta o no se acordaron en comer, ya que es más grande la preocupación y el dolor por su familiar enfermo.

Muchas familias tienen ropa que ya no usan y pueden donarla para las personas que necesitan en este cruel invierno, junta ropa abrigadora en buen estado, sal a regalarla a los cruceros, ahí veras a niños y personas sufriendo por el clima frío, junta los juguetes en buen estado y llévalos a las colonias alejadas, para que lleves un poquito de ilusión y felicidad a los niños. Cuando compartes de corazón, el universo te recompensa.

Te invito a que conozcas la parte de la montaña como son las comunidades de Los Pescados, El Conejo, lugares hermosos, es muy frío, te recomiendo que vayas abrigada. Un lugar cerquita del cielo, con una altura de 3 mil 140 msnm. El Conejo y Los Pescados, localidades del municipio de Perote, el clima es frío… los habitantes se dedican al cultivo de papa o son leñadores; los niños de la montaña desde el otoño ya padecen el cruel frío, puedes ver en sus caritas tristes, sucias y arrugadas, su piel está dañada y quemada a consecuencia del frío, los rayos del sol son más directos, hay resequedad en sus mejillas, labios, manos y con la nariz llena de escurrimiento nasal, los inviernos son muy crudos, pero les perjudica económicamente, en todos los aspectos las heladas, pues la gran mayoría solo sabe usar la leña como combustible.

Para muchas familias el sol y el fogón son los únicos calentadores, el sol es su cobija, pero también su enemigo, pues les quema su piel delicada y tierna. Se entibian con leña, como los inviernos son extremos y crudos, según los meteorólogos, por las bajas temperaturas la humedad y el agua se congelan, las heladas son atroces, ya que las familias ya no pueden usar la leña, su único combustible, esta se les humedece, se les moja o simplemente se les llena de nieve, así les es imposible usar el fogón y salen a calentarse con los rayos del sol.

Las temperaturas son bajísimas. Mirando hacia abajo se pueden apreciar los valles, las montañas, entre ellas verás las casitas, algunas de madera, con familias llenas de niños. Te pido que compartas algo con estas familias, lleva cobijas, chamarras para niños, niñas y adultos, viandas, zapatos en buen estado; a cambio recibirás sonrisas inocentes y te sentirás orgullosa de hacerlo, pero además algo importante, enseñarás a tus hijos a compartir.

