Certeza o fin de la 4T

Si el doctor Hugo López-Gatell no miente, el día de hoy estamos iniciando “el pico” de contagio del coronavirus, el cual podría acabar con la vida de miles de mexicanos no sobrevivientes del que se comienza a considerar el mayor atentado en contra de la raza humana, cuyos orígenes (no probados) imputan Donald Trump y Mike Pompeo a un laboratorio de Wuhan, China.

Poco ayuda a tranquilizar a los mexicanos la confrontación que sostienen el presidente López Obrador y el expresidente Calderón Hinojosa, pues desde Palacio Nacional consideran irrefutable la declaración en entrevista a la revista Proceso de la exembajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien reconoció que tuvo conocimiento de actividades ilícitas de Genaro García Luna, pero aclaró que nunca vio “información corroborada” de participación en el tráfico de drogas por parte del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

La postura de Calderón, a título de respuesta a las graves imputaciones de Jacobson, simplemente se contrae al señalar que se trata de “rumores no confirmados”; Calderón se defiende aludiendo a la Iniciativa Mérida, como muestra de la confianza de Estados Unidos a su gobierno, mediante la donación de 2 mil 900 millones de dólares a México para combatir al narcotráfico.

Ante esto se impone la investigación exhaustiva de la FGR de Gertz Manero, quien no deberá escatimar esfuerzo alguno en la investigación de esas graves imputaciones contra el expresidente Calderón, porque el saldo de más de 100 mil muertos que se atribuye al sexenio panista podría considerarse “delitos de lesa humanidad” que no deben quedar impunes.

Por el mismo camino deberán transitar Alejandro Gertz Manero y las dependencias de fiscalización de los recursos públicos del gobierno de AMLO, para determinar lo que resulte en materia de fraudes, enriquecimiento ilícito y corrupción, respecto a las imputaciones contra León Manuel Bartlett Álvarez por la asignación directa de contratos por más de 200 millones de pesos. León Manuel (hijo del director de la CFE) suscribió esos contratos para vender servicios y equipo necesarios al sector salud para combatir la emergencia sanitaria producto del Covid- 19; las dependencias involucradas son el IMSS y el ISSSTE.

Ya es vox populi que de la certeza o falsedad de las imputaciones a Calderón y a Bartlett Jr. depende la fortaleza o el fin de la 4T.