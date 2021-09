Cierran las primeras escuelas

La nota fue difundida por el periódico El Financiero este miércoles 1 de septiembre con el título “Clases presenciales tienen sus primeras víctimas: cierran 2 escuelas en Guanajuato por Covid”, el medio da a conocer que 60 estudiantes fueron enviados a sus casas por presentar síntomas de la enfermedad.

El primer caso se registra en un bachillerato de León, que presentó cuatro probables casos positivos; el segundo, en una primaria de Guanajuato, donde una maestra habría sido contagiada, aunque no se ha confirmado; seguían en espera de los resultados de la prueba PCR. En ambos casos, los alumnos retornaron a su confinamiento; es decir, a las clases presenciales. La nota firmada por Luciano Vázquez indica que algunas escuelas particulares de dicha entidad regresaron a clases presenciales desde hace dos semanas, aunque los planteles públicos lo hicieron este lunes 30 de agosto, igual que en Veracruz. En la entidad veracruzana, este jueves –sólo tres días después del retorno a clases–, se reportó el cierre de la primera institución educativa; se trata de la secundaria general número 3 “Antolín Torres Mendieta”, de Xalapa, donde los padres de familia aseguran que una maestra y un alumno fueron contagiados. Esta escuela se ubica en la privada Primo Tapia de la colonia Emiliano Zapata de Xalapa. Debido a esa situación, toda la actividad presencial en dicho plantel fue suspendida de forma temporal desde el pasado miércoles, a efecto de evitar más contagios. Los presuntos contagios de Covid-19 provocaron una comprensible psicosis entre los padres de familia, que no observan condiciones de seguridad para continuar con las clases presenciales. De acuerdo con las versiones que se manejan en los medios locales, la maestra contagiada había apoyado en el filtro sanitario instalado en la entrada al plantel para el retorno a las aulas; es decir, habría tenido contacto prácticamente con toda la comunidad estudiantil. Como sea, tres días después de regresar a las aulas, las clases volvieron a la modalidad a distancia en esa escuela. Ojalá y no ocurra algo parecido en otros planteles educativos; hay que recordar que al corte de este miércoles por la noche, la Secretaría de Salud de Veracruz reportó más de 104 mil contagios confirmados, casi 4 mil activos, y 877 sospechosos. En Veracruz, la fuente oficial ubica en más de 12 mil el número de defunciones como consecuencia de la pandemia; de esa manera, podría considerarse normal la preocupación de los maestros y padres de familia. Este miércoles, por cierto, el ex diputado federal y ex senador Héctor Yunes Landa abordó el tema de la pandemia en la entidad; el también ex candidato del PRI al gobierno del estado utilizó como argumento la nota difundida por el periódico El Financiero y apuntó: “Ayer cerraron las primeras escuelas por Covid19. Es la crónica de una tragedia anunciada. El esfuerzo y voluntad de maestros y padres de familia contrasta con un gobierno irresponsable. La vacuna, escuelas seguras y el semáforo en verde es el único camino para regresar a clases”. La de Héctor Yunes es una más de las voces que exigen que el confinamiento y las clases a distancia se prolonguen, a efecto de evitar poner en riesgo a maestros y estudiantes.