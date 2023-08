Citlalli entra en escena

Hace unos días, Citlalli Navarro del Rosario, política porteña de amplia carrera en la izquierda, quien desempeña el cargo de directora general de Planeación Aduanera con cuatro diferentes directores de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se reunió con los miembros de la Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV) para hablar de la importancia del comercio marítimo de Veracruz en la recaudación de impuestos, primer lugar del país en los últimos dos meses, por encima del puerto de Manzanillo, Colima, que lideraba en ese rubro. Después de dar cifras y datos de la cuestión aduanera, habló de asuntos políticos, en lo cual destacó su afirmación de que “al día de hoy, no hay nada seguro para nadie”, en referencia a las llamadas “corcholatas” que recorren el país haciendo campaña, aunque digan que no es campaña; es decir, Claudia Sheinbaum o cualquier otro puede ganar la candidatura de MORENA a la presidencia de la República, porque, de acuerdo con sus mecanismos internos, finalmente el candidato surgirá de una encuesta, y como ejemplo planteó que su ex jefe, Horacio Duarte, aspiraba a la gubernatura del estado de México, y tuvo que alinearse al resultado de ese método donde resultó ganadora Delfina Gómez Álvarez, a la sazón triunfadora de la elección constitucional. Y, encarrerada, Citlalli se refirió al mito de que exista en Veracruz una favorita o favorito, y específicamente de Rocío Nahle García, secretaria de Energía, se expresó así “la compañera (…) ahorita tiene un gran reto que cumplir, echar a andar la refinería; ya lo dijo el Presidente, la prioridades es la refinería, es uno de los proyectos estratégicos de este gobierno. Ya que ella haya terminado con la refinería, entonces podría pensar, como mucha gente, en una posible aspiración al gobierno de Veracruz”. Y remató “por supuesto no hay nada sentado para nadie; además, es un tema de resultados, de capacidades, de conocimiento del estado, empatía, trayectoria, amor por el estado y no nada más por una coyuntura”. Es la visión de quien observa el escenario local desde el centro del poder, una visión distinta a la que tienen los grupos locales de poder, alineados desde hace tiempo a la originaria de Zacatecas, y contra las posibilidades de otros que aspiran a la gubernatura, Sergio Gutiérrez Luna, uno de ellos, al que ella sumó a Manuel Huerta, de quien dijo que “no se le debe descartar” para obtener la nominación, porque es un político que demuestra trabajo y resultados. Esa irrupción de Citlalli en la escena política local tiene que ver también con su aspiración a un cargo de elección popular, para el Senado de la República, y es una opinión autorizada de una mujer destacada cercana al presidente de la República, a quien, hay quienes opinan que su futuro podría estar en la Alcaldía de Veracruz y, de ahí, a la gubernatura, si la 4T mantiene el poder en el país y en la entidad. Por lo pronto, esta irrupción de Citlalli seguramente va a generar picazón, pues también señaló que hay oportunistas que quieren meterse a competir por posiciones en MORENA, cuando, en otros tiempos, “fueron aplaudidores de muchos corruptos que ahora están en la cárcel y resulta que ahora algunos están hasta tomando decisiones y eso no es posible”. Eso lleva dedicatoria, en especial, hacia los rumbos del Palacio legislativo.

