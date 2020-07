¿Ciudadanos con voz y voto?

Antonio Lagunes Toral me dice que los ciudadanos ya están hartos de discursos, quieren hechos. Coincide con lo que hemos venido señalando en este espacio.

Tampoco creen en los políticos ni en la política. Se han decepcionado de la parafernalia, de las palabras huecas, de las falsas promesas, del lucro de la vida pública.

Acepta, como lo han apuntado encuestas recientes, que el 80% de la población no cree en los partidos políticos. Sin embargo, reconoce que está luchando por consolidar en Veracruz un proyecto nacional que se denomina Redes Sociales Progresistas. Sabe que el reto es marcar la diferencia, no ser más de lo mismo; sobre todo, darle voz y voto a los ciudadanos.

En charla realizada en sus oficinas ubicadas de la torre corporativa JB, en Xalapa, acompañados del buen compañero Francisco Martínez Losada, reportero que ahora despacha del otro lado del mostrador, en el periodismo institucional, Toño Lagunes me comenta que será en septiembre cuando el INE les entregue su constancia como partido político nacional.

Franco, directo, contundente, me dice que están trabajando para ser la segunda fuerza política en Veracruz en la próxima contienda electoral, para, en dos o tres años llegar a ser la primera posición en la entidad veracruzana. "La constancia del INE como partido político nacional nos la darán en el mes de septiembre. Nos pidieron 20 asambleas e hicimos 23; nos pidieron 234 mil afiliados y tenemos 480 mil, casi 500 mil afiliados. Fuimos la número 1 a nivel nacional de afiliados y eso, por los tiempos, porque si seguimos estoy seguro que vamos a ser millones".

Su proyección para la elección de 2021 es que puedan ganar entre 55 y 60 presidencias municipales, entre 5 y 6 diputados federales y unas 6 o 7 diputaciones locales".

"Para eso estamos trabajando día a día, incansablemente, y no vamos a claudicar", dice el abogado y maestro en ciernes de Administración Pública y Gobierno que se define como una persona "matemática, calculadora, observadora", que lo que se propone lo hace.

"Yo tengo un lema, haciendo, no simulando, con paciencia y humildad. Yo no creo en grillas, yo solo creo en el trabajo, trabajo y más trabajo. Cada vez que me impongo un proyecto, siempre lo logro. Lo que me proyecto siempre lo hago, repite, porque no dejo las cosas a medias ni las abandono". Antonio Lagunes Toral insiste en que hay que cambiar la forma de hacer política. "Muchos asesores me dicen: oye, te vamos a preparar para que te expreses mejor. No, no, la gente ya está harta de discursos, el ciudadano lo que quiere son hechos y voluntad". Hijo de la cultura del esfuerzo —su padre es originario de Cerro Gordo, municipio de Actopan y su madre de Ranchito de Las Ánimas—, el líder de Redes Sociales Progresistas cree en la humildad, en el esfuerzo, en el trabajo de equipo, en la necesidad de subirse a los hombros de los otros para ver más lejos, como decía Pascal. "Todo lo tenemos que lograr con humildad. Solo nadie puede hacer las cosas. En estos tiempos tan difíciles yo los convoco y los invito a que hagamos un estado de progreso", concluye.

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ

VA POR XALAPA

Aunque algunos lo han encartado para la presidencia municipal de Xalapa, abanderado por el PAN, de buena fuente nos hemos enterado que a invitación directa del líder nacional Marko Cortés Mendoza, el xalapeño José Luis Enríquez Ambell se perfila para ser el candidato a diputado federal por esta demarcación. Quienes lo conocemos sabemos que José Luis es un hombre con tablas y experiencia política. Abogado egresado de la Universidad Veracruzana, con estudios en Administración y Contraloría Social, Enríquez Ambell cuenta con una larga trayectoria dentro de la administración pública y tiene además un don de gentes inigualable. Si se concreta la candidatura, el PAN tendrá un gran activo en esta contienda electoral.

EDUARDO ANDRADE ROCHA, MAGISTRADO

Ahora que se abrirán vacantes en el Poder Judicial, suena fuerte el nombre del abogado Eduardo Andrade Rocha para ser investido con una magistratura. El actual secretario técnico de la Comisión permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura local es un hombre de grandes batallas, con una gran formación jurídica y cultural.

Andrade Rocha ha ejercido la abogacía desde 1977 y ha sido miembro activo del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz. Con una vasta experiencia en el servicio público, ha sido lo mismo inspector fiscal y auditor gubernamental que subdirector de administración en lo que hoy es la Secretaría de Salud.

En el Poder Judicial del Estado de Veracruz fundó la Contraloría General y fue el primer director de auditoría, control y evaluación de la Contraloría General y ha participado en el campo de la docencia y hasta de la comunicación social. Así que aunque el dado fue lanzado —Alea jacta est— a don Eduardo lo respalda su experiencia y trayectoria.

Nos vemos los jueves.

