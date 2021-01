Ciudades seguras

Hoy en día la inseguridad ha rebasado a todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno. El sistema patriarcal ha fracasado y esto viene desde hace décadas; es algo muy delicado que se haya naturalizado la violencia y la inseguridad. Es momento de organizarnos como ciudadanos.

Actualmente ya no conoces a tus vecinos, desconoces en qué trabajan, no conoces tu barrio y menos al policía o velador de tu colonia; se ha perdido la credibilidad de las autoridades. Dice un adagio popular que “cada quien jala agua para su molino”. Es importante que despiertes de tu sueño y dejes de creer que las autoridades van a resolver todo; jamás habrá un policía por persona. Como ciudadano debes conocer tus derechos y obligaciones. Como ciudadano es tu derecho exigirle a las autoridades. Haz algo por tu comunidad, deja de apuntar con el dedo.

Empieza por tu calle. Organiza un comité de seguridad por cuadra, colonia o barrio y reúnanse por lo menos una vez al mes. Lleva una agenda de los puntos que se deban abordar, anota las necesidades, organiza un grupo de Whatsapp.

Es importante que se conozcan y tengan comunicación entre ustedes para cuando vean algo raro o sospechoso reportarlo al 911; de forma anónima llama desde una caseta telefónica si no quieres que registren tu número de celular o el de tu casa. Ten registrados los números de Tránsito y Cruz Roja, o escríbelos en un pedazo de papel y pégalo donde esté visible. Póngase de acuerdo con los vecinos cuál será la palabra clave cuando haya robos o asaltos. Ten disponible un silbato y úsalo cuando estés en peligro; el ruido ahuyentará a los posibles asaltantes.

En cada calle los vecinos organizados deben poner una campana y tocarla fuerte en caso de peligro. Llame y pregunte a la Secretaría de Seguridad Pública el número de patrulla que está haciendo rondines en tu calle o colonia. Reporta cada luminaria. Por las madrugadas prenda los focos de su casa, para que la gente que sale a trabajar no camine a oscuras; lamentable, pero muchas calles no tienen alumbrado público.

Por la seguridad de tu persona, no camines solo o sola, mucho menos por calles oscuras. Procura no salir de noche, solo en caso de emergencia y en compañía de otra persona. No te distraigas con el celular en la calle, siempre camina alerta y observa que nadie te siga.

Usa tu intuición, si sientes miedo camina rápido, entra a alguna tienda y llama a tu familia; el miedo no siempre es malo, te ayudará a que no bajes la guardia. Siempre avisa a tus familiares a dónde vas y con quién, qué tiempo más o menos tardarás. Si sales del trabajo de noche y vas a tomar el transporte público, pide a tus compañeros que te acompañen a la parada, ¡nunca estés sola o solo en una parada de autobús!

Si tomas un taxi, inmediatamente avisa a tu familia dónde lo abordaste y qué destino llevas, informa el número y color de la unidad, reporta las características del chofer. No te duermas, no te distraigas en tu teléfono, checa el rumbo que lleva el taxi.

Si no tienes saldo finge que estás hablando con alguien, lo importante es que el chofer escuche que más personas saben de su taxi y sus características.

lexfemme.12@hotmail.com