Clase media, en peligro de extinción

Pasaron ya los comicios más grandes de la historia, los ciudadanos se expresaron a través de su voto en las urnas; toca ahora a quienes han resultado electos, cumplir y dar resultados, acatar el mandato de los millones de personas que acudieron a emitir su sufragio.

Hay, sin embargo, voces que siguen sembrando el encono, la división, coma la del propio presidente de la República y su desprecio por la clase media de este país.

Andrés Manuel López Obrador pasa por alto que esos a los que desprecia, a los que llama despectivamente “aspiracionistas”, son los que mueven al país al salir a trabajar todos los días, al pagar impuestos, al generar derrama económica.

“Pero un integrante de clase media-media, media-alta, incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, no, está muy difícil de convencer, es el lector del Reforma, ese es para decirle: siga usted su camino, va usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta”, fueron las palabras textuales de quien se supone lleva las riendas del país, gobierna para todas y todos, sin distinciones y quien llamó a este estrato de la población incluso “clasistas y racistas, partidarios del que no transa no avanza”.

Al Presidente se le olvida también que esa clase media representa el 42.4 por ciento del total de los hogares en el país. De acuerdo con datos del INEGI son 12.3 millones de hogares en los que viven 44 millones de personas, tanto en las zonas urbanas como rurales; es decir, 4 de cada 10 mexicanos.

¿Qué es ser de la clase media? Tener una vivienda o estar pagándola mediante algún crédito, cuentan con una computadora, tienen una tarjeta de crédito a la cual le abonan mes con mes; por lo menos uno de los cuatro integrantes que hay en cada casa en promedio, es asalariado y trabaja en la iniciativa privada y la cabeza de hogar tiene al menos bachillerato concluido, por citar algunas características.

Pero vamos más allá. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revelado que mientras que la media internacional de pertenencia a este estrato social es de 61 por ciento, en México apenas es de 42 por ciento. ¡Y aún con estos datos el gobierno morenista atenta contra ésta intentando que se reduzca!

Un logro de los gobiernos anteriores fue que se sumaran 4 millones de personas a la clase media. Morena va para atrás. Hoy hay más pobres, en buena parte por la pandemia del Covid-19 y por sus malas decisiones, sus desatinos.

No señoras y señores de Morena. La ruta no es hacer de México un país de pobres, que dependan eternamente de los apoyos gubernamentales; les entregamos un México que caminaba, que necesitaba que al joven, al emprendedor se le diera impulso para crear un negocio propio, para generar empleo, para pasar al siguiente nivel. México no es una cubeta de cangrejos. No se los vamos a permitir.

@AniluIngram

@AniluIngram