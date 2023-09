Claudia vence al patriarcado político

Los tiempos van cambiando y las brechas de las mujeres se van abriendo, y como dice un adagio popular, sin dar un paso atrás ni para agarrar impulso. Año 1800 imperaba el código de Napoleón, donde exigía a la mujer obediencia total al hombre o al esposo, las mujeres no tenían ni voz ni voto, no tenían derecho a la educación, a elegir a su propio esposo, no podían tener relaciones sexuales si no tenían esposo, si tenía permiso para trabajar el dinero se lo entregaba al esposo y si era soltera, al papá.

A lo largo de la historia las mujeres han sido discriminadas, maltratadas y usadas como mercancía y violentadas de muchas formas, pero no han dejado de luchar por la libertad, los derechos políticos y civiles.

En Francia nace el movimiento intelectual y piensan que todos son iguales, independientemente de la clase social. En la Revolución Francesa nace la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”, pero no mencionan ningún derecho para las mujeres. Una de las precursoras en defensa del voto y de la igualdad jurídica es Olympe de Gouges, quien calcó “los derechos de la mujer y ciudadana”, que fue el primer documento que promulga la igualdad jurídica y legal de la mujer, lo cual fue un insulto; fue llevada a la guillotina y sus últimas palabras fueron: “si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho a la tribuna”.

1789. En la Revolución Francesa las mujeres salieron a las calles a pedir libertad, igualdad, fraternidad y el voto, marcharon hacia Versalles. A mediados del siglo XVIII salen a trabajar a las fábricas y los niños también, existía una desigualdad muy grande, trabajaban más horas que los hombres y su pago era miserable, además éste era controlado por el esposo y los padres, los niños eran explotados, ya habían empezado sus marchas y propuestas por la igualdad salarial y trabajo digno, no eran bien vistas, fueron encarceladas, quemadas y asesinadas, asimismo la propia familia las excluía y eran echadas a la calle si descubrían que alzaban la voz.

Ellas se dieron cuenta que la única forma de ser escuchadas y que tuvieran derechos solo sería que tuvieran el derecho al voto, de esa forma ocuparían tribunas, donde alzarían la voz para todas las mujeres.

Los derechos electorales y políticos de las mujeres en México durante la Revolución Mexicana, la incorporación de las mujeres fue importante ya que tuvieron actividades militares, se dedicaron a difundir ideas revolucionarias, fueron espías, correos, enfermeras, etc. A finales de 1916 Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al Constituyente un escrito donde solicitaba los derechos políticos para las mujeres argumentando que “es de estricta justicia que la mujer tenga voto y participe en las contiendas electorales, porque ellas tienen obligaciones y, sin embargo, carecen de derechos”. En 1918 ganó las lecciones de la diputación, el colegio electoral no lo reconoció por ser mujer.

Elvia Carrillo Puerto, 1923, es la primera mujer electa diputada para el Congreso de Yucatán, convirtiéndose en una de las tres primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres no tenían todavía el derecho al voto, derecho por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1955.





Después de tanta lucha de las mujeres por la igualdad, hoy se ve reflejado. El 6 de septiembre de 2023 es una fecha inédita, una mujer le gana a cinco hombres fuertes políticos para coordinar los comités de la defensa de la trasformación y más adelante ser la candidata para la presidencia en 2024, ella es Claudia Sheinbaum, podemos decir que esta mujer derrumba el sistema político del patriarcado en México. Es tiempo de las mujeres, México tendrá una presidenta.





lexfemme.12@hotmail.com