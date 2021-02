¿Claudio X. avalará a Mota?

El empresario Claudio X. González Guajardo, principal artífice de la alianza "Va por México"- integrada por PAN, PRI y PRD, que pretende arrebatarle en las próximas elecciones la mayoría en la Cámara de Diputados al presidente López Obrador–...

Es además cofundador de asociaciones civiles que buscan combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hacer crecer el desarrollo tecnológico del país.

El 11 de marzo de 2014, en un evento en Boca del Río patrocinado por el dueño de una cadena de papelerías, González Guajardo increpó públicamente a la maestra Xóchitl Adela Osorio Martínez Osorio, a la sazón subsecretaria de Educación Básica, sobre las presuntas irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de recursos a la educación en Veracruz por 6 mil 178 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011.

"Las cleptocracias no se llevan de la mano con la educación de calidad", expresó el entonces presidente de Mexicanos Primero. "Seis mil millones de pesos en dos años. Maestra Xóchitl: ¿qué haría usted con 6 mil millones de pesos? ¡Maravillas! ¿Verdad? Ni nos imaginamos esa cifra. Esa cifra que se perdió aquí es un chorro", cuestionó en esa ocasión González Guajardo, quien refirió que en Veracruz se invertían por esas fechas más de 25 mil millones de pesos en educación básica, de los cuales, 78 por ciento eran aportados por la Federación y el 22 % restante por el Gobierno del Estado.

Posteriormente, en junio de 2016, al presentar el Informe de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE), el presidente de Mexicanos Primero no sólo enlistó a Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, bajo control magisterial de la CNTE, como las entidades donde más urgía la reforma educativa –pues apuntó que ahí no se garantizaba el derecho constitucional de los niños a contar con una educación de calidad–, sino que también sostuvo que Veracruz, que ocupaba el lugar número 29 en el índice de cumplimiento, era una muestra palpable de los pésimos gobiernos estatales y el desvío masivo de recursos educativos para otros fines. En esa ocasión, el empresario informó que con base a 13 indicadores evaluaron el nivel educativo de cada estado, y que en una escala del 0 a 10 ninguna entidad llegó al 8 de calificación. Veracruz, con 4.6, figuraba entre los cuatro más bajos, seguido de Michoacán (3.8), Oaxaca (3.7) y Chiapas (3.4). Todavía Guerrero figuraba arriba con 5.1. "Es en estas entidades donde más urge la reforma educativa, si ésta no prospera, dichos estados estarán condenados a seguir en el atraso y la miseria", expresó González Guajardo, quien ahora, paradójicamente, la coalición opositora que él promovió ha postulado por el distrito electoral federal de Xalapa-Urbano al exsecretario duartista de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, quien en aquél evento de Boca del Río decidió mandar en su representación a la maestra Xóchitl, presintiendo el "baño" que recibiría del activista.