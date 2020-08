Coatepec: alcalde imprudente

Aunque de acuerdo con datos oficiales reportados este viernes por la Secretaría de Salud del gobierno federal, Veracruz y los estados de Aguascalientes, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas...

Han logrado mantener un descenso en sus contagios de Covid-19 durante dos semanas consecutivas esto no significa, por supuesto, que la pandemia está totalmente controlada y que se deben relajar las medidas sanitarias. Según informó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, con base en sus casos estimados, Veracruz registró una reducción de 12%, mientras sus contagios activos seguían ubicándose en la media nacional. Sin embargo, este domingo impactó el deceso de la alcaldesa de Moloacán, Victoria Rasgado Pérez, quien la semana pasada había dado positivo a Covid-19. Hasta ahora ya van tres ediles veracruzanos que fallecen por este virus. El primer caso fue el del munícipe de Coetzala, Gerardo Tirso Acahua Apale, quien murió el 29 de junio. Luego, a mediados de julio, siguió la alcaldesa de Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa. Pero actualmente se encuentran confinados la alcaldesa de Chalma, Mariana Galván Argüelles, y los alcaldes de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier; de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay; de Playa Vicente, Gabriel Antonio Álvarez López; de Juan Rodríguez Clara, Sergio Manzur Navarrete; de Tlalixcoyan, Agustín Lagunes, y el de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps. La situación en Veracruz sigue siendo crítica, tanto que este viernes, al reincorporarse a sus labores luego de su convalecencia de 21 días por haber dado positivo a Covid-19, el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, advirtió que se procederá legalmente contra las autoridades municipales que no acaten las determinaciones del Consejo Estatal de Salud para la prevención de los contagios. Cisneros puntualizó que las medidas en materia de prevención contra el contagio del virus no son un tema político, sino de salud y que deben ser acatadas. “Para nosotros la salud de los veracruzanos es más importante que la posición política de cualquier persona”.

El titular de la Segob arremetió directamente contra Fernando Yunes Márquez, alcalde panista del puerto de Veracruz –ciudad que está entre las diez del país con mayor número de contagios–, quien declaró que aunque haya un decreto del Gobierno del Estado no habrá más cortes a la circulación en su municipio ya que, dijo, no son útiles.

Obviamente, la postura de Yunes Márquez contradice lo decretado por el gobernador Cuitláhuac García, quien oficialmente preside el Consejo Estatal de Salud. “No es un asunto político ni de ideologías ni de partidos; es un asunto de sanidad, de salvar vidas, y si este señor no lo quiere entender, pues buscaremos los medios legales para que lo entienda”, advirtió Cisneros, quien también deberá meter en cintura al joven munícipe panista de Coatepec, Luis Enrique Fernández Peredo, quien el sábado antepasado organizó tremendo fiestón con más de cien invitados, pues tuvo que contraer nupcias con su pareja sentimental.