Coatza, con mala imagen

Se ve bastante complicado el panorama de este año para Coatzacoalcos que tanto en seguridad como en materia económica anda mal y de malas.

La inseguridad ha provocado estragos en ese puerto sureño, pues el cierre de grandes centros comerciales, restaurantes, tiendas, agencias de autos y otros negocios ha provocado un aumento en el desempleo.

Si ya había delincuencia, ésta se acentuó como consecuencia de que creció el desempleo, no sólo por el cierre de empresas sino porque no se abren nuevos negocios.

Profesionales y dirigentes empresariales han optado por cambiar de residencia abandonando su casa o malbarantándola entre los pocos compradores que se animan a adquirir alguna propiedad.

El cierre de Jugos Chapala es uno de los que más sorpresa causó pues trabajaba desde 1970, mientras que el hotel Playa Varadero cerró sus puertas en junio pasado después de operar durante casi siete lustros. Y también el año pasado cerró Soriana Hiper, consideraba empresa ancla de la plaza comercial “Patio”.

Así continúa la lista de comercios, empresas, tiendas, hoteles, consultorios, juguerías y todo tipo de negocios que han sido obligados a cerrar por la delincuencia y la inseguridad.

Pero no sólo los secuestros, los levantones, los embolsados los ejecutados afectan a Coatzacoalcos y a sus habitantes, pues la economía está tan dañada y ha venido a menos que el Festival del Mar y el de Salsa son historia, lo mismo que el carnaval.

Es lamentable que el gobierno que encabeza el morenista Víctor Carranza ande más ocupado en el control político de su cabildo que en atender los problemas de los porteños.

Sin embargo, Carranza Rosaldo sigue la línea de los gobiernos de Morena en Veracruz y repite como ellos que los índices delictivos han disminuido en la ciudad y que la inseguridad únicamente es "percepción de la ciudadanía".

Según dijo el suyo es uno de los municipios con mayor avance en materia de seguridad y consideró que la saña con la que opera la delincuencia en Coatzacoalcos se debe ver no sólo desde el punto de vista económico, sino también político.

El caso es que lleva dos años gobernando y el primero lo dedicó a confrontarse con la síndica y a tratar de mantener el control político, además de despedir a trabajadores.

Parecía que solo intentaba sortear los problemas esperando que se resolvieran solos, lo que ha traído como consecuencia que su partido continúe a la baja y que la oposición trabaje para ganar las elecciones del próximo año, cuando estará en juego la alcaldía además de regidurías y diputaciones.

Partidos y grupos políticos festejan ahora los errores y los arranques cometidos por el alcalde, porque serán parte de las campañas para buscar ganar al partido del munícipe.

El problema es que tanto la inseguridad y la violencia, como la mala economía y las confrontaciones políticas han hecho que Coatzacoalcos tenga una mala imagen, pues desde afuera no se le ve como un buen lugar para vivir ni para invertir, situación a la que la actual administración no la he encontrado ni pies ni cabeza para resolverla.

La gente sale huyendo porque no ve condiciones para desarrollar su vida familiar y social y porque tiene miedo de lo que está pasando en el antiguo Puerto México.

Ante la indolencia del gobierno, la gente se pregunta: ¿Quién podrá defendernos?

