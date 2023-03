Qué difícil es sentarse, acomodarse en el escritorio, tomar la pluma, jalar las hojas para escoger un tema, e iniciar un sílabo, mientras las ideas se ordenan para escribir un artículo que hay que enviar en unas horas más, y de momento ¡zas!, no hay decisión porque en tu cabeza fluyen no una, sino varios temas sobre los cuales quisieras abundar.



Y allí estás, varios minutos que hasta perdí la cuenta, sin deslizar el lápiz, tratando de seleccionar entre un cóctel de malas noticias que empezaron desde este lunes, con el acribillamiento de 3 niños y 3 adultos por una mujer de 28 años, ocurrido en Nashville-Tennessee, allá en Estados Unidos, donde el Estado permite a cualquier persona acudir a un Walmart con unos 400 o 500 dólares y salir con un rifle de asalto, suficientes municiones y llevártelo en tu auto a tu casa, en una compra-venta que no dura ni siquiera 30 minutos.



Tuvo la policía que asesinar a la asaltante y multihomicida, que iba armada con dos rifles semiautomáticos y una pistola, que con su acción generó una tragedia más, de las muchas que ya registra aquel país ocurridas en las escuelas, que han enlutado no a cientos, sino miles de hogares, y todo por la anuencia del Congreso norteamericano de permitir el comercio de armas, sin restricción alguna, donde es más fácil comprar armas que surtir una receta médica.



Por si esta tragedia estadounidense fuera poca, el martes nos amanecimos con una nuestra, sucedida en Ciudad Juárez, en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración, donde fallecieron 39 personas mayores de edad, de Centro y Sudamérica, y que arrojan, además, los informes oficiales, 29 heridos en estado delicado y grave, que podrán aumentar el número de fallecidos y el tamaño de esta desgracia.



Si en Estados Unidos son los acuerdos del Estado con la Asociación Nacional del Rifle (principales financiadores de las campañas políticas de los candidatos a la presidencia, tanto del partido republicano como del demócrata), los que influyen para ver escenas de terror, de gente matando a niños y jóvenes en las escuelas, acá es la corrupción que permea en el Instituto Nacional de Migración, por el maltrato y abandono del Estado mexicano para con todas y todos los refugiados, y sí, porque de dientes para afuera el presidente de México habla de soberanía y no ser un protectorado del país vecino, pero internamente y de manera dócil ha puesto a todo el sistema policial al servicio del gobierno de aquella nación, para servirle de muro a sus fronteras.



Para terminar y por razones de espacio (y de catarsis diría), la amarga noticia >otra más del gobierno federal< que suspendió las becas Elisa Acuña para estudiantes de licenciatura para este año, por lo que los alumnos de bajos recursos (léase pobres) inscritos en universidades públicas tendrán comprometida su manutención y continuidad en las aulas universitarias. Tan solo en la Universidad Nacional Autónoma de México se verán afectados 55 mil becarios.



Amor con amor se paga, y allí está la respuesta del Ejecutivo federal para con esos pobres, que solo le sirven para cosechar votos y para el discurso diario de las mañaneras.



