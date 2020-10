Combate a la inseguridad

El tema de la inseguridad no es exclusivo del estado de Veracruz; ha sido y es el talón de Aquiles de todos los gobiernos, pasados y presentes.

Si bien la situación que impera a nivel nacional incide en el territorio veracruzano, las acciones que se han implementado desde la Federación, en conjunto con el gobierno estatal, dan resultados poco a poco. La sociedad, es cierto, exige y demanda de sus autoridades acciones más contundentes para erradicar a los grupos delictivos que operan en todo el país; sin embargo, las políticas implementadas han dado golpes contundentes a la delincuencia. En ese contexto, el tema de los migrantes que cruzan el territorio para llegar al norte del país ha generado mucho ruido mediático, pues en algunos casos son secuestrados y/o extorsionados por las bandas delincuenciales para poder continuar su camino. De no pagar la cuota, son asesinados y los que viajan sobre los trenes, en la famosa “Bestia”, son arrojados; si bien les va, pierden alguna extremidad, en todo caso, mueren de la caída. En otros casos, son abandonados a su suerte por los llamados polleros. Apenas hace poco, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal y Fuerza Civil, rescató a 35 migrantes procedentes de Honduras y Guatemala, durante operativos en los municipios de Agua Dulce, Orizaba y Río Blanco. En acciones conjuntas con la Policía Estatal de Tabasco, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la carretera Federal 180 Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del puente Tonalá, en Agua Dulce, fueron localizados 19 hondureños y cuatro guatemaltecos. Mientras que en las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Río Blanco, efectivos ubicaron a cuatro hondureños. Posteriormente, en la zona Centro de Orizaba, a siete hondureños y un guatemalteco. Un aspecto que han mejorado es que todas las personas reciben atención médica y alimentos, para luego ser canalizadas al INM con el fin de determinar su situación en el país. Estas acciones no son mediáticas, no se ven, pero forman parte del combate a la delincuencia dentro del Programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina-Armada de México (Semar) y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional. Otro delito que se combate y el cual afecta profundamente a los ciudadanos es el robo de vehículos. Más allá de los discursos, están las cifras, los datos duros. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del 25 de septiembre al 01 de octubre, recuperó 52 unidades en 31 municipios y detuvo a 15 presuntos responsables por este ilícito, entre ellos un menor. Así, 22 vehículos, 8 motocicletas, 3 tractocamiones, 7 cajas secas y 1 remolque, todos con reporte de robo, fueron localizados en Amatlán de los Reyes, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Fortín, Huiloapan, Ixtaczoquitlán, La Perla, Maltrata, Medellín, Minatitlán, Misantla, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, Río Blanco, Rafael Delgado, Tequila, Tlacotepec, Tihuatlán, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama y Xalapa.

