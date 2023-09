Comedia y tragedia en el frente

El mentado frente que competirá en contra de Morena viene haciendo experimentos dignos de una decadencia y un desorden internos que no dan confianza desde ahora al electorado en general. Alito anda malito en sus estrategias de selección arbitraria de la candidata a la presidencia de la república, y hay que decirlo que en Morena se han disciplinado la gran mayoría, incluyendo a un gran político de la talla de Marcelo Ebrard.





A la senadora Xóchitl Gálvez la metieron con talco y calzador en los zapatos del frente ya no tan amplio de la oposición al morenismo, ya que el PRD carece de peso e identidad política, es un armatoste deficitario en lo concerniente a levantar votos no para ganar, cuando menos para no hacer el ridículo; sin embargo lo más grave resultó el haberse pateado desde el pesebre priista entre los involucrados en la mejor opción que era doña Beatriz Paredes Rangel, y en tal sentido el dirigente tricolor más parece haber nacido en el PAN que todo en el PRI, así que ni siquiera llegaron a la consulta de éste domingo programada -según- para la militancia de los tres partidos opositores, y lo muy grave es la ofensa a Paredes Rangel, una mujer de elevado conocimiento de la política nacional, excelente oradora, buena para debatir y contrastar ideas, han pegado en una parte sensible del PRI, en la persona de Beatriz Paredes hay y existen muchísimos seguidores desilusionados con la oprobiosa designación.





Era muy necesario que hubieran hecho uno o dos debates públicos para contrastar el modo de cada una de ellas, ahí se hubiera visto la calidad del casimir, y no el andarle buscando mangas al chaleco cuando el PRI está en pleno invierno adelantado, que lástima por tan cuestionable decisión que más parece corporativa que política, política de altura inexistente, no de mediocridad en las formas estructurales para la designación plena y abierta al público militante en su preferencia, ni modo. Además creo que tal dedazo tiene mucho que ver con la influencia de varios empresarios malquerientes o ardidos con sus consecuencias empresariales, uno de ellos el dueño de Elektra y Tv Azteca, quien presume de ser muy trabajador, pero que desde sus tiendas han desaparecido pequeñas cuentas de ahorro al no invertirles en cierto lapso de tiempo, hay gente que se ha quejado conmigo al respecto, cuanta honestidad en tales ejecutores pseudobancarios.





A lo mejor el patriota Salinas Pliego ignora la actuación de sus empleados y suceda que viva engañado dentro de su propia honestidad.





En otro tiempo cuando se dio luz verde a Miguel de la Madrid para ser candidato a la presidencia, se hizo a un lado al profesor Carlos Hank González, por unas cuestiones que de hecho él no quiso modificar y se hizo a un lado de tal contienda, sin embargo se dijo que de la Madrid tuvo que ir antes de su destape a hablar con Hank, el cual lo hizo esperar un buen rato para recibirlo, no se supo qué fue lo que platicaron, pero sí se dice que salió mucho más tranquilo de carácter, ya que su intranquilidad era notoria mucho antes de ponerse de acuerdo con el profesor Hank.





Pero en las circunstancias actuales no se da la disciplina partidista al interior del PRI, las figuras del ayer son tan solo epónimas, es decir aquellos personajes que dieron su nombre a avenidas, calles, escuelas, centros deportivos y demás. Veremos quiénes tendrán la razón y el poder activo del convencimiento en las urnas 2024.