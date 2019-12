¿Cómo es posible que Veracruz presida la Comisión Nacional de Prevención del Delito?

Varios fueron los sorprendidos cuando AMLO decidió que el gobernador de Veracruz (pese a la situación que se vive en su estado), presidiera la Comisión de Prevención del Delito del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Muchos de los presentes en aquella reunión se voltearon a ver desconcertados, extrañados, dudosos; hubo algunos incluso (según me cuentan) que buscaron esconder con su mano una sonrisa burlona. ¿Era real que el gobernador de un estado sumido en la inseguridad llevaría esa Comisión?

La pregunta era obligada, y recurrí a mis fuentes en Palacio Nacional: “Fue para meterle presión y entregue mejores resultados en Veracruz. El presidente consideró que darle la batuta de esa Comisión podría despabilarlo, y así, sentir mayor compromiso por lo que no ha logrado concretar en su estado”, me dijeron.

AMLO sabe que Cuitláhuac García no llevará esa comisión, sino su secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien por cierto tiene lazos familiares con su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueller. La responsabilidad no es realmente para el gobernador, por ende, la “distinción” tampoco.

En estricto sentido, en la comisión de Prevención del Delito, Cuitláhuac García tendría que propiciar el análisis e instrumentación de políticas y programas en materia de seguridad pública, y también, proponer invitados permanentes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Tiene el gobernador de Veracruz la preparación (y perfil) para ello?

“Los que rodeamos a AMLO sabemos que Veracruz no debería presidir una comisión así porque los números no lo respaldan, pero el presidente cree que su gobernador se sentirá obligado a dar mejores resultados en la materia”, me sostuvieron vía telefónica.

En realidad, Cuitláhuac García hará poco, pues tendrá como vocales al propio secretario Alfonso Durazo; al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y al de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

“En realidad, Alfonso Durazo será quien lleve las riendas de esa Comisión, por eso se le asignó el cargo de vocal, tampoco nos podemos pegar un balazo en el pie con Cuitláhuac García, dado los lamentables números que ha logrado en su estado”, me dijeron desde Palacio Nacional.

