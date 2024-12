Como le vaya, nos irá

Con solidaridad y respeto a Rocío Nahle García y Ricardo Ahued Bardahuil

Dice la frase popular que la costumbre resulta más fuerte que el sentimiento amoroso y, además, es posible que, en cada momento de la vida, nos percatemos que, en efecto, puede ser muy cómoda e implicar tan poca existencia de observación que muchas cosas pasan inadvertidas ante nuestra mirada. Tal vez dejamos de distinguir la belleza en los pequeños signos de lo cotidiano; pero, quizá, también hemos optado por convivir, cada vez, sin la menor sorpresa, con todo aquello que nos indica que, como sociedad, estamos parados en el límite de lo irracional, sosteniendo los delgados hilos de la tolerancia y la democracia, de la libertad y la dignidad, que se estiran día con día, mostrando unos signos de que están a punto de quebrantarse entre nuestras propias manos. Ah, la levedad de semejante costumbre.

Los mexicanos necesitamos asimilar, reconocer, valorar y vivir nuestra identidad. Requerimos de buenos gobiernos. De ciudadanos solidarios y participativos.

Y de tres grandes políticas gubernamentales. Apuntaladas, no me cabe la menor duda, por la propia ciudadanía: 1.-Educación 2.-Educación 3.-Educación

No nos compliquemos, lo básico es lo fundamental. Necesitamos deshacernos de las ideas monolíticas y radicales. Lo que requerimos es lograr una unidad en torno a nuestra nación y nuestro estado.

Como lo expresará en algún momento Edward Kennedy: "Lo que nos divide, palidece frente a lo que nos une". Un buen gobierno será aquel que proteja la vida humana, estimule el bienestar de sus gobernados y cuide del medio ambiente.

Al ingresar al Pleno Norma Rocío Nahle fué recibida con el grito "gobernadora, gobernadora"; mujeres de la zona Huasteca estuvieron portando el huipil Quexquémitl. Mientras la orquesta sinfónica de Xalapa entonaba "La Bamba", la Mesa Directiva estuvo presidida por Tanya Carola Viveros Cházaro. Ocho ejes de gobierno: Bienestar Social, Desarrollo Económico, Infraestructura, Educación, Salud, Campo, Ganadería y Pesca, Turismo y Cultura y Derechos Humanos y Seguridad. Veracruz está de moda. Tendremos un gobierno abierto a todos y todas.

Esperamos que su gabinete responda con capacidad y respuesta, respecto a la ley, transparencia, generación de consensos, equidad e inclusión, políticas públicas eficaces y eficientes y rendición de cuentas.

A estos puntos agregaría: los políticos y funcionarios deben tener un gran amor por el servicio. Deben poseer un alma con actitud de servir a su estado y a sus conciudadanos. Deben ser honestos, íntegros y cuidarse de no caer en la tentación de robar dinero del erario.

Deben tener la experiencia, preparación y capacidad para ejercer sus puestos. Deben, aceptando nuestras diferencias y nuestra diversidad, guiarnos hacia un gran objetivo. La misión debe ser: la prosperidad del estado.

No hay más. Al final, todo lo demás es paja y discursos huecos. Como me lo expusiera un personaje de la política mexicana: No te fijes en lo que dice un político, fíjate en lo que hace. "Hechos son amores" diría mi abuela.

O expresado de manera crítica: Al árbol por sus frutos lo conoceréis.

En lo referente a los medios esperamos que exista conciliación, reconciliación y diálogo en esta administración, existen más de 9 mil, los portales en redes y centenares de periodistas a lo largo y ancho de nuestra geografía veracruzana. La credibilidad refleja el sentimiento de confianza que la sociedad tiene en la capacidad y eficiencia de la institución y de la prensa para conducir un estado hacia objetivos benéficos para la mayoría. La credibilidad se construye con expectativas.