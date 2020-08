Cómo nos ha cambiado la vida

A cinco meses de la cuarentena por el coronavirus, la actividad cotidiana, laboral y en general, la vida, dio un vuelco de 180 grados y no para bien.

Prácticamente nadie había vivido una situación como la que estamos pasando, ya que una calamidad como la actual, se vivió hace un siglo con la llamada gripe española, en la que en ausencia del conocimiento médico, los avances tecnológicos y los fármacos con los que ahora contamos, la gente que enfermaba estaba condenada a morir en medio de una agonía horrenda, tal como hoy, a pesar de todos los avances de la medicina, si bien no están muriendo por millones en todo el mundo, siguen muriendo pacientes con mucho sufrimiento.

Ya no hay fiestas, bodas, celebraciones eclesiásticas ni otro tipo de reuniones a las que comúnmente asistía un gran número de invitados, y si bien es triste creo que lo más desesperanzador es que no se pueden cumplir con las exequias en honor de quienes fallecen. El pasado martes se conmemoró el novenario de un querido amigo y compadre, excelente galeno y psiquiatra de renombre, quien no falleció por Covid-19 pero que ante la pandemia su velorio se efectuó solamente con familiares muy cercanos, lo mismo que las celebraciones religiosas acostumbradas para un difunto; fue muy lamentable que sus amigos y compañeros, pacientes y todos los que le tenían aprecio, no pudimos despedirlo.

La moda que está imperando es un velorio muy privado, pues las funerarias sólo permiten máximo diez acompañantes y el sepelio también se efectúa con muy poca asistencia, generalmente sólo despedido por su familia muy directa, y eso siempre y cuando la muerte haya sido por causas naturales o por enfermedad no contagiosa, pero si una persona muere a causa del virus, prácticamente no hay ceremonia de despedida, ya que casi de inmediato se sepulta o se lleva al crematorio. Algo no sólo inusual sino lamentable al romperse las tradiciones tan arraigadas en nuestro país, que desde épocas prehispánicas hemos despedido a nuestros muertos con honores, recuerdos y ceremoniales especiales. Ojalá y una vez que pase la crisis viral no se continúe con esta moda adoptada a fuerza por la situación actual y se recobre la tradición ancestral y mística de despedir a quien fallece, rodeado de quienes lo apreciaron a lo largo de su existencia.

Paralelo a los memoriales, me ha sorprendido sobremanera que el señor López haya dicho que ya está hasta el copete de que le hablen del Covid y de los muertos, como si fuera más importante el avión, el tren o sus otros proyectos ilusorios, máxime que entre la gran cantidad de ciudadanos enfermos y muertos hay cientos de compañeros médicos, enfermeras y personal que labora en el sector salud, que han enfermado y muchos han fallecido luego de haberse contagiado por la escasez y mala calidad de los equipos de protección con que los dota el sector salud oficial, y eso si tienen la suerte de que se los proporcionen, pues muchos compañeros tienen que ponerlos de su propio bolsillo y para quienes han fallecido cumpliendo su deber y vocación, tampoco hay una despedida adecuada y tradicional, por esto que nos cambió la vida.