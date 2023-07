Como pavorreal dijo sentirse el Presidente López Obrador el pasado jueves 27 de julio en su conferencia de las mañanas al dar la gran noticia de que el gobierno de la 4T aumentó los ingresos de las familias y redujo la pobreza, según la medición que hizo en 2022 el INEGI.





Y esa gran alegría no era para menos. Los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestran que la desigualdad en el país ha disminuido y los ingresos se han incrementado para todos, pero la gran noticia es que el grupo que más incremento tuvo en su ingreso fueron especialmente a los más pobres. La encuesta, que mide los ingresos de todas las clases sociales en México, demuestra con números que mientras todos los sectores tienen incrementos, el sector de los más pobres tuvo un incremento de casi 20% en sus ingresos en el último periodo medido, que corresponde a la administración actual. Y eso que, estamos hablando del período pos crisis.





Un análisis interesante que dieron algunos medios de comunicación fue que, mientras que en el 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que lo que ganaban los más pobres, para el 2022 ganaron solamente 15 veces más; es decir, la brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres se redujo seis veces, lo cual significa un gran logro.





En otras administraciones el crecimiento económico sólo fue para las clases altas y muy altas y no bastaba con ello, pues en las clases bajas jamás permeó ese beneficio. Como dijo el Presidente, no basta el crecimiento económico, que es muy necesario; también se necesita de bienestar, necesitamos que a la par del crecimiento haya distribución del ingreso, distribución de la riqueza “... [pues] crecimiento puede significar progreso pero no justicia, y progreso sin justicia a veces es retroceso”.





Para AMLO esto significa que el modelo económico implementado por su administración, al que llama Modelo de Economía Moral, está funcionando. Se está demostrando que el modelo mexicano sirve, funciona y lo hace bien.





“Cambiamos la fórmula. El apoyo ya no solo se orienta para los de arriba para que gotee abajo; la fórmula es dirigir los apoyos de abajo hacia arriba, darle más a los que tienen menos y además se fortalece el mercado interno, la gente tiene capacidad de compra, se reactiva la economía y reactiva el comercio y nos va bien a todos. El otro modelo es para que le vaya bien a los de arriba; es una economía de élite que termina por fracasar. Por eso nos alejamos y no es para presumir pero es un modelo mexicano.”





Esta gran noticia casi no tuvo eco en los grandes diarios mexicanos, pero como gran comunicador que es el Presidente, a partir de su conferencia tuvo resonancia entre muchos medios no convencionales, especialmente en las redes. Una muestra más de que los medios de comunicación hegemónicos, pertenecientes a una élite en este país, no están contentos con la política actual que no los ha privilegiado como en otras administraciones.





La verdad, ¿Cómo no estar alegres con este proceso que vivimos?, y decían que los programas sociales no funcionarían, pero ahí están los resultados. El humanismo mexicano es todo un caso de estudio que bien puede ser replicado en otras partes del mundo. Bien puede ser todo un producto de exportación.





