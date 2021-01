Cómo sí ayudar a sacar a flote nuestra economía

Las y los diputados federales del PRI no quitamos el dedo del renglón ni nos damos por vencidos a pesar de que este gobierno federal haga oídos sordos ante el clamor social de ayuda para poder hacerle frente a la pandemia del Covid-19.

Como les he comentado a lo largo de las semanas, nosotros, como oposición responsable, desde que inició el confinamiento propusimos una serie de medidas que evitarían a que el descalabro no fuera del tamaño que hoy estamos viviendo en materia económica.

Es por esto que como representante popular presenté hace unos días ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un exhorto para que la autoridad federal ponga en marcha un programa de estímulos fiscales que posibilite aplazar el pago de impuestos y amortizar gastos de servicios básicos. Se trata de una urgencia constante a lo largo y ancho del país, por lo que ya no hay más tiempo que perder.

Lo que solicito es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) diseñen e implementen un paquete fiscal emergente de incentivos a personas físicas y morales, pues la escasa actividad ha traído consigo bajas ventas, que han hecho casi imposible para negocios y empresas de todos los tamaños, pagar la nómina: mucho menos hay recursos para el pago de servicios y, casi imposible, para la enorme carga fiscal que no les da tregua.

Nosotros, como oposición responsable, sí arrastramos el lápiz y sabemos que es factible que se amplíe el plazo para realizar la declaración anual; la dispensa de 90 a 180 días del Impuesto Sobre la Renta (ISR); eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los meses pares; dar financiamiento a pequeñas y medianas empresas a través de la Banca de Desarrollo con una tasa de interés de 0%, en una primera etapa a productores de alimentos e insumos de higiene y médicos, a fin de evitar el desabasto, y en una segunda fase enfocados a la reactivación de la economía; apoyos al sector turístico con la suspensión temporal del pago del Impuesto por Prestación de Servicio de Hospedaje.

A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicito otorgue una exención, o en su caso posponer el pago del servicio eléctrico a usuarios que no excedan el consumo promedio doméstico; corrija los recibos con cobros desproporcionados del servicio y autorice nuevos programas o convenios de pago a las Mipymes, al igual que a usuarios domésticos, a fin de permitir la continuidad del servicio, evitando cortes de energía eléctrica mientras dure la emergencia sanitaria. No se trata de inventar el hilo negro, sino de aplicar soluciones prácticas y probadas a nuestros grandes males.

Los gobiernos estatales pueden sumarse apoyando a las empresas locales y regionales a mantener su plantilla laboral, para que concedan la exención de 90 a 180 días del Impuesto sobre Nómina, mientras que los organismos públicos de agua y saneamiento pueden otorgar a la ciudadanía, así como al sector empresarial más vulnerable, el apoyo de la exención en el pago de uno y hasta dos bimestres de la cuota del servicio de agua potable, difiriendo el costo en recibos posteriores.

Morena, quien nos había dicho que la curva de la pandemia estaba domada –y en este mes se han registrado los peores picos-, creyó también que con la mal llamada estrategia de vacunación, por arte de magia se reactivaría la economía, pero una vez más estaban equivocados.

Si no aplica a la brevedad estas medidas sugeridas o hace algo al respecto, cada día será más complejo conservar los empleos existentes y dar continuidad al funcionamiento económico del país. Con los apoyos sociales no basta, se necesita también ayudar a quienes generan empleos. Hoy no se debe ni se puede dejar a nadie a la deriva.

Diputada federal del PRI

@AnilúIngram