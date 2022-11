Comparecencias y la violencia contra las veracruzanas

Como diputada local, pero principalmente como mujer, me preocupa que no cese la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres y que, en muchas ocasiones, ésta se genere dentro de la propia estructura gubernamental. Por eso, ahora que inició el ciclo de comparecencias de las y los funcionarios estatales, es uno de los temas que abordaré.



El sábado 19 de noviembre, por ejemplo, cuando le tocó arrancar la glosa al secretario de Gobierno, expuse que tenemos aún cifras muy desalentadoras pues, en los últimos tres años, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, se registraron más de 246 feminicidios y más de mil 463 mujeres desaparecidas.



A eso sumemos que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), destacó que en la entidad veracruzana hay 2 mil 514 mujeres y niñas desaparecidas, por lo que fue solicitada una tercera Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en su vertiente Desaparición.



Por eso, sin minimizar su realización, increpé que efectuar 266 mesas para la construcción de la paz no es un indicador de que la situación de seguridad y paz haya mejorado lo suficiente, específicamente para nosotras las veracruzanas, pues no han erradicado, ni siquiera reducido, el número de feminicidios y desapariciones. Tampoco son evidentes las medidas de prevención que se han puesto en marcha para evitar que se sigan presentando. Por eso en el acumulado de los primeros 10 meses de 2022, en Veracruz tenemos 55 feminicidios.



En lo que se refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que establece la realización y actualización permanente de programas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas, es necesario que colectivas, activistas, académicos y las y los veracruzanos, podamos saber cuándo fue su última actualización, en qué consiste y si en éste han considerado la desaparición de mujeres y niñas. Lo mismo para el Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, que emitió el Gobernador del Estado el 1º de diciembre de 2018. Urge que se den a conocer, mes con mes, los resultados de los mismos.



Y fui más allá con los casos de acoso sexual y laboral que, desafortunadamente, se siguen dando en las dependencias de esta administración estatal morenista. El año pasado denuncié lo que pasaba al interior de la propia Secretaría de Gobierno y, me congratulo de que su titular afirme que desde entonces no se ha registrado ningún otro caso; sin embargo, hay muchas otras oficinas donde sí los hay.



Ahí está la denuncia hecha ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por jóvenes que realizaban su servicio social en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). Unos meses antes, en esa misma dependencia como es conocido por todos, un subsecretario salió al parecer por esas mismas razones, pero no hemos sabido cuántas denuncias contra servidores públicos por acoso han llegado en este cuarto año al Instituto Veracruzano de las Mujeres; mucho menos cuántas de esas han derivado en despidos y en sanciones.



Y como lo dije en esa primera intervención, estaré exponiendo ante las y los secretarios que correspondan, los casos por acoso sexual y laboral que me han llegado como Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. No es amenaza, sino una acción para frenar la violencia contra las veracruzanas. ¡Estén pendientes!





@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local





REDES:



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI

Congreso Local