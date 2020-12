Compromiso con Veracruz

Como les he venido comentando, la semana pasada rendí mi segundo informe de labores como diputada federal. Gracias a cada una de las personas que me acompañaron en esta entrega de cuentas, pues son testigos fieles del compromiso que he hecho por Veracruz.

Lo dije fuerte, claro y lo reitero: Veracruz es nuestro y de nadie más, por eso los conmino a que cada uno de nosotros sigamos aportando lo mejor que tenemos para que salgamos adelante de esta pandemia, con la frente en alto, unidos y con un futuro que nos garantice un mejor estado, un mejor municipio, para todas y todos.

Mi compromiso, como representante popular de las familias veracruzanas, es seguir trabajando incansablemente en los temas que les preocupan y ocupan, los que son verdaderamente trascendentes para el país, y no movida solo por intereses partidistas. Junto con mis compañeras y compañeros diputados del PRI, con legisladores de oposición que sumamos de manera responsable por México, desde la Cámara de Diputados propusimos cambios sustanciales al presupuesto, programas emergentes para MiPyMes, condonaciones de impuestos, de pago de luz, de agua; que se estableciera el ingreso único vital, aunque Morena y sus aliados se negaron y hoy, más de nueve meses después del inicio de la pandemia, tienen a México arrodillado, a punto de entrar a terapia intensiva.

Cuenten con mi trabajo, mi compromiso y mi amor por Veracruz para poder volver a ponernos de pie. Hoy más que nunca Veracruz necesita ser escuchado, atendido con convicción, dedicación y amor, pero sobre todo, con trabajo y resultados, pues esta enfermedad que nos azota se ha ensañado con nosotros, ha agudizado la crisis que ya vivíamos; se ha sumado a nuestros complejos problemas, como el de la inseguridad y la desigualdad. No podemos cruzarnos de brazos esperando solo los embates. Al menos en el Grupo Parlamentario del PRI, del cual soy vicecoordinadora, seguiremos al pie del cañón, sacando la casta por la gente, tocando puertas, alzando la voz, tratando de ayudar y sumar, pues la prioridad es nuestro estado y México.

Quiero aprovechar este espacio para externar mi solidaridad con familiares, amigos y seres queridos de los más de 6 mil 100 veracruzanos que han muerto a consecuencia del Covid-19; con los más de 42 mil enfermos, con los más de 50 mil trabajadores en este estado que perdieron su empleo, con los empresarios, de todos los tamaños, que tuvieron que bajar la cortina. Con ustedes, mi compromiso de seguir impulsando, desde San Lázaro, los apoyos que tanto se requieren, sobre todo porque estos tiempos convulsos habrán de seguir todavía un tramo del 2021. Aunque el gobierno ha abandonado al pueblo, nos tenemos unos a otros, la solidaridad y la empatía es nuestra característica.

De manera encarecida les pido que no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, para no ser parte de una estadística. No me resta más que desearles una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, con todos los cuidados necesarios. ¡Feliz Navidad, paz y armonía para ustedes!

Diputada federal del PRI

