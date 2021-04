Con la lumbre en los pies

El miércoles 17 del mes pasado señalamos que la detención y encarcelamiento del exsecretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, Rogelio Franco Castán, era indicio de que los morenos enfocan sus baterías hacia el exgobernador, y cuando éste, con toda su experiencia y olfato político, salió a defenderlo, confirmó que algo en su contra estaba cocinándose. Así sucedió.

El pasado viernes, en La Jornada se publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) retoma la investigación de denuncias por presumibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal, que datan de 2013, presentadas en ese entonces por el exlíder nacional panista Manuel Espino, Javier Duarte y Elba Esther Gordillo. La inmediata respuesta de Yunes, en carta enviada a medios de comunicación, es negar culpabilidad alguna; dice que, en ese entonces, se investigaron y no se encontraron delitos que perseguir. “Hay uso político de los instrumentos de justicia (…) nunca me he doblado frente al poder, tampoco lo haré ahora. Aquí estoy a la orden”, expresa en la misiva. Cuando se descartaron los delitos a MAYL, en el gobierno de Peña, estaba como secretario de Gobernación su amigo, aliado y compadre Miguel Ángel Osorio Chong, razón que explicaría que se hubiera descartado la indagatoria. Reabrirla es un mensaje directo y claro, y el choleño sabe bien que cuando la maquinaria del estado se activa, es difícil pararla. Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encuentra consistencia en las denuncias, aportará los elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República proceda a fincarle responsabilidades, y no se descarte que en un futuro que el exsubsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa pueda ser apresado y encarcelado. Políticamente, este hecho podría influir en las elecciones que vienen. Cuando Yunes no pudo heredar la gubernatura a su hijo Miguel Ángel, quien perdió ante Cuitláhuac García Jiménez ante el arrastre del lopezobradorismo, advirtió: “la lucha continúa”, y lo ha cumplido.

Todo apunta a que tendría en la antesala de la candidatura a la presidencia municipal de Veracruz a su mismo hijo Miguel, y si eventualmente obtuviera el triunfo la recibiría de Fernando Yunes Márquez, su otro hijo, y desde ahí tendría el trampolín que necesita para que en 2024 nuevamente vaya su primogénito como candidato al gobierno de Veracruz.

Para él, jefe de ese clan, Boca del Río y Veracruz, y ahora pretende que también Palacio de Gobierno, sean patrimonio familiar, que pueda heredar a sus hijos o a sus incondicionales, mientras que el actual gobierno tratará de evitar esa monarquía o cacicazgo.

Sí, Miguel Ángel tiene todo el derecho a expresar que se trata de una vendetta política, pero eso no le da el privilegio de sustraerse a la ley.

Será un tema prolongado, del que hay que estar muy atentos.

