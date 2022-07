Con limones, pan y galletas agasajan al Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez ha recibido singulares regalos durante su paso por la administración estatal.

La usuaria @Melindaleka solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia la lista de presentes que ha recibido el mandatario desde que empezó su mandato hasta enero de 2022.

La lista de regalos, proporcionada por la Oficina del Gobernador, señala que en 2019 recibió como regalos dos penachos, dos cajas de limones, una reja de mango orgánico, 4 CD’s: dos titulados Alegría Infantil y 2 titulados Elizabeth la ‘Reyna’ de la cumbia. También recibió una canasta de pan artesanal y una camioneta de Juguete de la Policía Federal.

En el 2020 recibió entre otras cosas, un sanitizante de superficie, crema antiséptica y un cubrebocas artesanal; una bolsa de pan y 4 bolsitas de comida. También aceptó una cocada grande en forma de búho, pan de Chacaltianguis, 8 cajas pequeñas de limones, un cono con 12 huevos entre otros regalos.

Para 2021 entre los regalos más peculiares están una lampara artesanal en forma de piña, cuatro cajas pequeñas de limones, una galleta en forma de corazón, pan de frutos rojos y un termo color negro, entre otras cosas.

Finalmente, en el primer mes de este año recibió galletas, una agenda del 2022, una caja de madera con salsas así como 4 ejemplares de libros.

Nos comentan que el regreso de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Xalapa, que tiene lugar en la prepa Juárez, tuvo un arranque algo agridulce durante su primer fin de semana.

Y es que, aunque familias enteras abarrotaron los pasillos del Colegio Preparatorio de Xalapa durante este sábado y domingo, luego de dos años de ausencia se pudo notar una menor oferta de presentaciones artísticas, talleres así como menos empresas editoriales.

Incluso, el tercer piso de la feria, que en años anteriores lucía abarrotado de stands ahora tiene solo unos cuantos. Lo más triste del caso, nos dicen, es que son pocas las personas que suben lo que complica las ventas para las y los artesanos y empresarios locales que ofrecen sus productos.

Entre las quejas que surgieron en el segundo día de la feria fue la cancelación de la presentación de la astrónoma Julieta Fierro misma que fue anunciada a través de las redes sociales apenas 3 horas antes de su realización.

Y aunque se dio a conocer que será pospuesta y que se dio por motivos "ajenos a la organización de la feria", lo cierto es que decenas de personas que no utilizan las redes sociales llegaron puntuales a la cita y se ubicaron en el patio central de la feria para esperar a la destacada científica que no llegó.

Ojalá que en las próximas ediciones se mejore la organización de este evento que cuenta con tanto arraigo en Xalapa.

Nos hacen llegar la queja que padres y madres de familia de la escuela telesecundaria Ángel Hermida Ruiz, en el municipio de Banderilla, tienen respecto al actuar de la Asociación de Padres de Familia.

Y es que, aseguran que no hay claridad en los recursos obtenidos por concepto de cuotas escolares por lo que ya piden la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en este caso.

No señalan que se trata de un monto importante de recurso ya que el ciclo escolar anterior se aportaron 550 pesos por alumno y la matrícula rebasa los 400 estudiantes. Nos dicen también que de no aclararse el destino de los recursos no se realizará el pago correspondiente al ciclo 2022-2023.

Incluso, nos señalan que se está por presentar una denuncia colectiva en contra de quienes administran la Asociación de Padres de Familia toda vez que desconfían del mal uso que se pudo haber dado al dinero que debería destinarse en una mejor educación para las y los estudiantes.