Los recientes escándalos de la Cuarta Transformación revelan que pocos están libres de aventar una piedra y que lo que requiere la política mexicana es la congruencia, es decir, una relación lógica entre el discurso y las acciones. Cualquier persona pierde credibilidad si dice una cosa y hace otra.

No tendría nada de malo que una persona se comprara un rolex que vale 14 mil 450 dólares (unos 350 mil pesos), o que en tan solo nueve años una pareja de políticos adquiera siete propiedades con valor de 60 millones de pesos, si no fuera porque su jefe político predica que los mexicanos no necesitan más que un par de zapatos en la vida.

Para ganarse a millones de pobres, el presidente López ha insistido una y otra vez en que los jóvenes, y en general la población, no busquen una vida llena de lujos, alhajas, ropa de marca, autos sofisticados, etcétera. Generalmente termina interrogando: “¿para qué quieren más?”, él mismo ha dicho que la riqueza no es fuente de felicidad y que su gobierno es austero.

Pero en los hechos, el gabinete transformador, que parecía estar integrado, incluso, por idealistas socialistas, han resultado ser unos auténticos magnates a quienes les gusta la buena vida y que en lo “privado” disfrutan las mieles del mercado y la economía abierta.

Para colmo, el que es encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP publicó un tuit respaldando a los involucrados en el aumento sospechoso de su patrimonio. Si algo debería opinar la autoridad tendría que ser con imparcialidad.

La denuncia de corrupción en contra de la exdirigente del partido del presidente, Morena, es para Ripley. Si es fuego amigo o no, sólo ellos lo saben, pero diariamente aparecen más casos a nivel nacional.

En lo personal, pienso que es sana una economía libre en la que las personas tengan acceso a cualquier propiedad, artículo o servicio de manera lícita. El gobierno no tiene por qué limitar a la población y recomendar cómo vivir. Si alguien quiere comprarse un coche de lujo y lo hace por medios honrados, favorece el empleo y el bienestar de la población que lo fabrica o le da mantenimiento.

Lo que en cualquier lado se ve mal es que los integrantes de la 4T pregonen la austeridad para Juan Pueblo y ellos vivan ostentosamente y se anden escondiendo.

Twitter @basiliodelavega