Consecuencias de la compasión

Entendemos perfectamente este sentimiento de Jesús, que al pasar ve a la multitud y se compadece. Cuando ve a las multitudes extenuadas, desamparadas, como las ovejas perdidas cuando no tienen pastor, Jesús experimenta la compasión. Jesús se compadece y llama a sus discípulos a la oración, a implicarse, a reaccionar. Todo lo que Jesús realizó tuvo como fundamento la compasión que experimentó al ver a las multitudes en esa situación de indefensión.



Sorprende que lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, ante el dolor de las multitudes no es que se levanten en armas, ni funden una organización llena de estrategias para resolver los desafíos que hay enfrente. Lo primero que les dice Jesús a los discípulos es que oren al Dueño de la mies. Jesús ubica a los discípulos, los previene de pensar que en las manos de ellos está únicamente la transformación social. Les recuerda que el Dueño de todo es Dios, el Padre, y que es Él quien mejor sabe lo que le conviene a sus hijos. Por eso, orar consiste de escuchar lo que Dios inspira para hacer en favor de esas ovejas.



Dios siempre está siempre atento a la vida de sus hijos. Inmediatamente después de la invitación a orar que hace Jesús a los discípulos, Dios escucha los ruegos y es Jesús quien elige a esos primeros obreros de los campos del Señor. Estos apóstoles están respaldados por Dios en todo lo que ellos hacen, prueba de eso es que Jesús les ha compartido de su poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencia. Jesús quiere liberar de todo lo que atormenta, para que dejemos de estar extenuados, sin pastor. Todo aquello que enferma, que aqueja y que aflige será quitado por la acción que Dios realiza en su pueblo por medio de los discípulos misioneros.



Toda vocación tiene un claro impacto en la vida de los demás. Dios no suscita una vocación para el disfrute propio y la comodidad o realización personal. Por eso, las instrucciones que Jesús le da a los Doce son clarísimas, la tarea consiste en ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, esto es: buscar hasta encontrar a la oveja que se ha perdido, curarla, cargarla y llevarla de nuevo junto al resto del rebaño. No se trata entonces de una labor burocrática, sino de un trabajo cansado de búsqueda. Junto a eso, la segunda instrucción es anunciar que el Reino está cerca. Curar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar demonios.