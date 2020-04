Consecuencias de las desigualdades educativas

Manuel Gil Antón señala que “los procesos de aprendizaje auxiliados por computadoras, tropiezan con dos escollos: la desigualdad en el acceso de hogares y escuelas a los instrumentos y conectividad indispensables, y la falta de preparación para que el personal docente pudiera, en esas plataformas, generar ambientes de aprendizaje sin las escuelas abiertas. Esa desigualdad educativa, cuya raíz es la inequidad social tan honda, tampoco es producto de un par de años: resulta, entre otras cosas, del empleo del dinero para la educación en campañas electorales, componendas sindicales y no pocos bolsillos”.

Su comentario viene a cuenta por la decisión de las autoridades educativas de valerse de las plataformas digitales para solucionar el problema de tener las escuelas cerradas ante la pandemia. Las experiencias sobran, María Concepción Gutiérrez Villegas, docente de educación media superior, dijo que “ante la contingencia por coronavirus, el sistema educativo en el país ha optado por el empleo de herramientas de enseñanza y colaboración de manera virtual, con el fin de evitar el rezago educativo en los estudiantes. Si bien, algunas plataformas basadas en el uso de las TIC, como lo es el caso de Teams de Microsoft o Classroom de Google, por mencionar algunas, nos han permitido a las maestras y maestros de la educación media superior y superior continuar con el ciclo escolar, también el uso de estos recursos digitales ha profundizado las desigualdades socioeconómicas de nuestros estudiantes”.

Jóvenes del mismo nivel educativo expresaron: Profe, yo no tengo computadora, voy a tratar de conseguirme una. ¿O lo puedo hacer en el cuaderno, sacarle fotos y mandarle las tareas?; profe, en mi casa solo hay un celular y sólo sirve para hacer llamadas; otro dijo, profe, yo no tengo internet para navegar, el de mi celular es sólo para redes sociales, no me cargan las plataformas y no puedo bajar la app; profe, el teléfono de mi mami es viejo, no puedo usar internet ni puedo llamarla cada vez que no entiendo, ¿qué hago?; maestra, yo tengo internet pero está re’ malo, no me carga… etc. ¿Los estudiantes en verdad aprenden?

“La realidad que envuelve el contexto de nuestros jóvenes parece invisible hasta que los hechos sobresalen para mostrar su crudeza. De acuerdo con datos del INEGI del año 2019, el 73% de mexicanos ubicados en zonas urbanas no cuenta con internet, mientras que en zonas rurales la proporción es menor con un 40%. Si bien estos datos nos muestran que existe la posibilidad de trabajar a distancia con nuestros estudiantes, también nos muestran un porcentaje excluido del servicio educativo a través de estos medios”. ¿Y en el caso de los niños con necesidades especiales qué sucede?

Hasta ahora no se ha preguntado a los maestros sobre las estrategias implementadas por la SEP, ante este panorama los docentes han señalado: quienes toman las decisiones están alejados del contexto que vivimos los profesores; las situaciones que en este panorama -llevar el aula a la casa- se manifiestan son solo una pincelada de lo que uno vive como docente; el gobierno -autoridades educativas- sigue pensando que todos los niños, niñas y jóvenes cuentan con las mismas oportunidades que ellos y su círculo de élite tienen. Al final de esta pandemia habrá que revalorar a los docentes.

Abelardo Carro Nava acertadamente expresa: “Desde mi perspectiva, la SEP ha errado en lo que ellos llamaron “Estrategia de educación a distancia: transformación e innovación para México: propuesta integral frente al Covid-19”. Google por education”. Y digo que ha errado porque, de nueva cuenta, se dejó de lado todo el cúmulo de conocimientos que tienen los maestros y maestras de México. Esto, al considerar que esta estrategia podría funcionar para el grueso de alumnos que cursan alguno de los niveles educativos en México, pero sin tomar en cuenta los indicadores socioeconómicos de los millones de mexicanos que, como he dicho, son graves en nuestro país”.

Para continuar con el aprendizaje de los alumnos a través de estrategias digitales, el martes 21 inició una capacitación a los docentes de educación básica, Desaprendiendo para aprender, quienes accederán a 25 seminarios en la plataforma Google for education, a través de una cuenta del programa sobre la Nueva Escuela Mexicana en línea. Ahora que el primero de junio todo el país regresa a las clases presenciales y que el calendario escolar se extiende hasta el 17 de julio, veremos cómo resultó aprender en casa.