Construyendo ciudadanía

Estuvo en Coatzacoalcos la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para ofrecer la conferencia “Políticas de Gobierno en beneficio de la ciudadanía” y me parece muy interesante el mensaje de concientización que trae la académica, científica mexicana y fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, porque si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sentado las bases de la transformación de este país, la continuidad, para evitar la regresión, depende de todos nosotros.



Sí, amable lector. Nos encontramos en una época de definiciones, en un momento histórico en el que o podemos tirar este país a la basura, regresando al pasado o podemos apuntalar el futuro con un proyecto de nación como el que viene encabezando el mandatario mexicano. Es un parteaguas histórico, como dicen los académicos, un momento único en el que o nos hundimos todos o nos salvamos todos.



Por ello, la doctora Sheinbaum nos vino a recordar eso, que todos debemos involucrarnos para que no haya regresión e hizo hincapié en algo muy importante, el papel que juegan las mujeres dentro de la sociedad mexicana, ya que, comentó, antes se pensaba que las mujeres no podían acceder a cargos de elección popular y hoy se vive en una sociedad de derechos y de igualdad, en donde las mujeres pueden ser presidentas municipales, ingenieras, abogadas, pueden construir una refinería, ser gobernadoras y presidentas de la República.



Acompañada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del alcalde Amado Cruz Malpica, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México recordó que junto con Rocío Nahle, secretaria de Energía, llegaron a defender el petróleo en contra de las reformas que quería imponer el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En ese momento, sostuvo, Rocío Nahle la llevó a la planta de Fertimex, que era símbolo de la privatización de aquellas épocas, la cual privatizaron y al otro día la abandonaron. Esto es sin duda muy relevante.



En ese sentido dijo que hoy el mandatario mexicano junto con titular de la SENER recuperaron esa planta para producir fertilizantes para todo el país. Reconoció el trabajo de Rocío Nahle, ya que no sólo es responsable de todas las refinerías del país, sino que está al frente de la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas. En pocas palabras, la definió como una representante de la transformación de la vida pública de México, quien además tiene un gran futuro en Veracruz.



La doctora Sheinbaum expuso que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza esta cuarta transformación que significa el bienestar del pueblo, la defensa de nuestra soberanía, un México con futuro, con esperanza; por ello, aseguró que en la Ciudad de México se gobierna con causas, con principios, porque por el bien de todos, primeros los pobres.



Fue un gran evento el que se llevó a cabo el fin de semana en Coatzacoalcos. Se notó el cariño que el pueblo veracruzano le tiene tanto a Claudia Sheinbaum como a la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle. Y, sobre todo, el encuentro mostró que se sigue creando conciencia de la importancia del pueblo, de nuestra gente en esta lucha histórica, única, inédita en el país. Vienen tiempos de gran relevancia en donde los ciudadanos tendrán que tomar decisiones, entre regresar al pasado o continuar transformando nuestra gran nación.





@YairAdemar