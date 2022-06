AL POR MAYOR … No sé ustedes amables lectores, pero nosotros en los últimos días hemos sabido de varias personas que se han contagiado de coronavirus, sobre todo, maestros y directivos de escuelas públicas y privadas, entre ellas universidades, lo cual preocupa y ocupa porque se confirma que la quinta ola del covid 19 está avanzando y Veracruz no es la excepción.

Preocupante también es que ahora el covid está afectando a menores de edad, para quienes llegó tarde la vacuna en unos casos y en otros, aún no llega.

Por ello preocupante en verdad, es que este incremento en casos de coronavirus se está dando a unos días de que la región de Veracruz – Boca del Río se sature de visitantes por lo que han dado en llamar “carnaval 2022” en referencia a lo que alguna vez fuera la fiesta del pueblo, ahora al servicio de los comerciantes en general.

Por lo pronto la zona Veracruz- Boca del Río ya registra un importante número de visitantes, atraídos por el “Festival de Velas Latinoamérica 2022” que inició ayer jueves, situación que, sin pretender ser pesimista, provocará el incremento de contagiados por covid 19.

Pero lo más, más preocupante es enterarse de que los actuales y circunstancialmente encargados del Gobierno del Estado de Veracruz, si bien reconocen que se están incrementando los casos de coronavirus, han determinado no establecer ninguna medida restrictiva porque “la quinta ola no es alarmante”, y que los indicadores importantes como son las hospitalizaciones y defunciones van a la baja, por lo que no hay motivo para disponer el aislamiento.

No sé ustedes amables lectores, pero lo mejor es seguirse cuidando en familia, usar el cubrebocas, gel sanitizante y mantener la sana distancia, porque con su determinación el gobierno estatal ha declarado un claro “sálvese quien pueda”.

CUÑA QUE APRIETA … Residentes del municipio de Veracruz puerto, particularmente los de la zona centro de la ciudad, están más que sorprendidos porque en estos últimos días, a propósito del “Festival de Velas Latinoamérica 2022” a desarrollarse desde este jueves 23 al martes 28 de junio, fue literalmente limpiado y embellecido el tradicional Paseo del Malecón y luce como antaño.

Ya que para este festival estarán en Veracruz los veleros: “Libertad”, de Argentina; “Cisne Branco”, de Brasil; “Gloria”, de Colombia; “Capitán Miranda”, de Uruguay y por supuesto el buque escuela Velero “Cuauhtémoc”, de México. La zona donde estarán atracados luce impecable.

Vaya, está tan limpio el Malecón del Paseo, que fueron retirados decenas de supuestos vendedores ambulantes que bloqueaban el paso de locales y foráneos por este otrora bello lugar de la ciudad de Veracruz, a los cuales seguramente volveremos a ver en cuanto los veleros hayan zarpado a sus próximos destinos.

RECONTRAPORCIERTO … El fotoperiodista veracruzano Juan Rey Casas presentó la edición de la revista “Velas Latinoamérica 2022”, conmemorativa de la regata Velas Latinoamérica, para “mostrarle al mundo que somos más que todas esas noticias malas y negativas que a diario vemos”, aseguró en entrevista el destacado fotógrafo.

SE QUEMAN LAS HABAS … Luego de que el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como “Morena” ganó hace unas semanas cuatro de las seis gubernaturas en disputa, se desató en la entidad veracruzana una “aspiracionitis” de aquellos que creen tener méritos para suceder como mandatario estatal al ingeniero mecánico electricista, Cuitláhuac García Jiménez.

Si bien para el domingo dos de junio de 2024, cuando se elija al nuevo gobernador o gobernadora del estado de Veracruz faltan poco menos de dos años, los morenistas, seguros de que volverán a gobernar otros seis años la entidad veracruzana y que para el caso ganarían postulando incluso a una vaca, ya andan mostrándose. Seguiremos informando.

TABLÓN DE ANUNCIOS … Laikado, empresa mexicana especializada en la búsqueda de anuncios clasificados a través de la internet, ofrece una camioneta Tahoe modelo 2017, color plata, con cinco puertas, transmisión automática, 160 mil kilómetros y blindaje nivel 4 Plus, la cual ofrece en un millón 650 mil pesos.

Entonces una camioneta Tahoe de la Crevrolet, modelo 2022, con nivel de blindaje 10, si llega a costar más de tres millones de pesos, digo, para que no se queden con la duda quienes ya no recuerdan que nos los encontrábamos en Caxa de Xalapa, antes de sacarse la lotería sin comprar billete.

