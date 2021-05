Contexto y coyuntura electoral en Xalapa

Las próximas elecciones son federales y locales simultáneamente, concurren a ellas una amplia variedad de partidos políticos y numerosas candidaturas. Con un mes de ventaja caminan en campaña las y los aspirantes a las diputaciones federales, lo cual permite mayor posicionamiento de los partidos nacionales que, además, han contado con publicidad en radio y televisión desde el inicio del proceso electoral.

Los cuatro partidos estatales hacen una suma de catorce, con siete de ellos de recién registro. Esas fuerzas locales enfrentan adversidades mayores en tiempo de campaña, acceso a medios de comunicación y disponibilidad de recursos y prerrogativas; además que su posicionamiento es, por tiempo de existencia, todavía débil y hasta imperceptible.

La concurrencia de elecciones implica, entre otros aspectos, que aparecen muchos factores por encima de la importancia de lo municipal. Los motivos de votación dominantes van desde la simpatía hacia el Presidente hasta la promoción central de los programas sociales. Eso hace una tendencia que jala las candidaturas municipales y potencialmente distorsiona las realidades locales. La ciudadanía vota por determinados partidos en función de simpatía general y suele omitir las cualidades de las opciones municipales. Esto significa que ciertas candidaturas aumentan sus posibilidades de votación, más allá de sus méritos, por el acompañamiento de otras candidaturas de su partido y por la presencia de otros factores. Desde luego el factor dinero incide poderosamente en visibilidad y, en algunos casos, en la operación propiamente electoral. No hay manera real de garantizar plena equidad en la competencia y evitar el ingreso de dinero de dudoso origen. Con dinero se habilitan promotores, brigadistas, anuncios espectaculares, actividades varias, equipos de campaña y regalos de todo tipo; en estos casos la militancia partidista es sustituida por grupos contratados para fines coyunturales. Son campañas tradicionales, de imagen y poca sustancia de ideas.

Con una propuesta ciudadana y una campaña basada en voluntarios nos abrimos paso planteando libertad y dignidad en la emisión de sufragios; exponiendo ideas y propuestas originales hemos posicionado los temas de la autonomía y el Ayuntamiento de primera. Afirmamos convencidos que Xalapa, es más grande que uno o dos partidos. Que la mayoría de un partido no es garantía de algo relevante. Que ser de un partido no te hace mejor. Que se requiere coalición gubernamental como reflejo de nuestra pluralidad realmente existente. Tenemos visión innovadora y ofrecemos un discurso de total compromiso democrático. Alentamos la participación ciudadana para superar el abstencionismo y construir democracia desde lo municipal. No le restamos a nadie, somos opción para quienes no se ven representados en las coaliciones punteras.

No mido la importancia de participar, defendiendo independencia, por ser mayoría o ganar como suele decirse. Lo significativo es decir lo mucho que se tiene para decirse, ofrecer una alternativa genuina, reactivar el diálogo público y hacer compromisos concretos por los sufragios que se nos den; representan un mandato.

Recadito: Sumemos votos para una Xalapa de primera.

