¿Continuará habilitado?

Qué noticia de fin de semana, que estando Andrés Manuel de gira por Yucatán, para ver la evolución del dichoso tren maya y disponiéndose a degustar un opíparo desayuno tradicional de la región en la base militar sufrió un desmayo, probablemente ligero cuando lo describieron como desvanecimiento, pero que a fin de cuentas le impidió continuar con el programa de la visita, siendo llevado rápidamente a un avión que lo trasladó a la Ciudad de México para internarlo en el Hospital Central Militar, recibiendo la asistencia médica necesaria y aunque quisieron encubrirlo, se filtró que lo habían trasladado a terapia intensiva.



Para rápido se inventaron una historia de que por tercera vez había contraído coronavirus y que ese era el motivo de la suspensión de su visita. De haber sido así, imagine amable lector, el contagio que estaría ocasionando estando en una larga mesa, al centro, pero cercano de varias personas entre militares y otras autoridades y estar hablando como es su costumbre, además de lento, sin cubrebocas. Además, clínicamente, la infección se hubiera manifestado con fiebre, cansancio, malestar general, tos, catarro o diarrea, pero no con una lipotimia.



Sabemos que ya ha tenido al menos tres infartos previos, los que ha salvado gracias a la intervención oportuna, cateterismos y colocación de stents en las arterias tapadas, pero esta vez no parece que haya sido un cuadro de angina de pecho (como las de Benito Juárez), dado que no hubo dolor precordial, irradiado a cuello y brazo izquierdo, sino fue una pérdida de conciencia de corta duración y según las fotos en las redes, se le ve ptosis palpebral (caída del párpado), desviación de la comisura bucal y debilitamiento del brazo, todo lo cual hace sospechar que se trató de un padecimiento conocido como accidente vascular cerebral, probablemente secundario a un trombo. De ser así, habría que ver el daño secundario que ocasionó y de qué tamaño serían las afectaciones a su organismo en lo físico como en lo intelectual.



Claro que Adán Augusto dijo en la mañanera que López ya estaba en palacio, en reposo y aislamiento por el Covid a manera de distraer la atención y minimizar la situación, en especial porque según la Constitución el presidente tendrá que dejar su cargo, si por cuestiones de salud de manera aguda o por padecer secuelas importantes lo inhabilitan para seguir al frente de la nación; y de darse el caso, la responsabilidad ejecutiva recae en el secretario de Gobernación o en el presidente de la Suprema Corte de Justicia (como Juárez tras dimitir Ignacio Comonfort a la presidencia).



Habrá que esperar la evolución y si el estado de salud le permite continuar en el cargo presidencial o, a su pesar, se cumple lo ordenado por la Carta Magna, lo que seguramente ocasionaría más divisionismo ciudadano, mayor golpe a la economía, a la política, a las relaciones internacionales, etc. Además de una lucha interna por el poder, dejando al país peor de lo que ya está. Por supuesto que si ocupase el cargo Adán Augusto, por el año y medio que resta del sexenio, no podría postularse como candidato para el próximo proceso electoral.