Coordinar para servir

Iniciamos con el pie derecho los trabajos de la LXVI Legislatura local. El pasado 5 de noviembre, como se los había comentado, quedó instalada formalmente y con ello también la Mesa Directiva y la coordinación de los tres grupos legislativos.

Sirva este espacio para agradecer a mis compañeros diputados Arianna Ángeles González, quien por cierto ocupa la Secretaría de la Mesa Directiva, y a Marlon Ramírez Marín, su apoyo y su confianza para nombrarme coordinadora de nuestra bancada priista.

Conducir nuestros trabajos es una enorme responsabilidad, que asumí con gusto y con la clara visión de que podamos sumar a la recuperación de nuestro querido estado de Veracruz.

Tenemos un plan de trabajo muy bien estructurado, que responde a las necesidades más sensibles de la gran mayoría de las familias de Veracruz, por eso nuestra agenda se basará en tres ejes.

El primero es la atención prioritaria a las mujeres. Tenemos que atender, con un presupuesto con verdadero enfoque de género, sus necesidades más apremiantes, para mantenerlas segura, pero también para empoderarlas. No podemos seguir ocupando los vergonzosos primeros lugares en la comisión del delito de feminicidio.

El segundo es la justicia social; que nadie se quede atrás en este gran estado en el que desafortunadamente, han crecido las desigualdades.

Y el tercero, la urgente reactivación económica de Veracruz. Previo a mi toma de protesta como diputada y, ahora con mucho mayor énfasis, me he reunido con prestadores de servicios, quienes han aportado no solo la radiografía que tienen del sector, sino las ideas para poner manos a la obra, por lo que sus contribuciones serán de gran beneficio en la construcción de las propuestas.

Solo escuchando y de la mano de los sectores más afectados por la pandemia, como el restaurantero, podremos conformar acciones de verdad.

Pero, además, los priistas haremos un gran equipo para enfrentar los grandes retos que tiene hoy Veracruz, porque el estado nos necesita a todos. Los priistas actuaremos con altura de miras, privilegiando siempre el diálogo, con vocación de servicio.

Y que no quede la menor duda de que siempre actuaremos como oposición responsable y siempre informada, apoyando todo lo que sea en beneficio de las familias veracruzanas y en contra de lo que las dañe.

La integración de esta Legislatura es ya un hecho histórico para Veracruz, por el número de mujeres que la integran y por el diputade que forma parte de este Congreso. Me siento honrada de pasar también a la historia como la mujer que habrá de coordinar, para servir, los trabajos de mi bancada.

Trabajamos a tambor batiente y, cada semana, les iré contando qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para recuperar a Veracruz.

(*) Diputada local. PRI

@AniluIngram