Córdoba: omisión criminal

Fue el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, quien el pasado jueves 20, en el marco de la Reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza, expresó ante altos funcionarios mexicanos que "hay muchas reuniones, pero realmente lo importante es que tengamos resultados y en eso estamos enfocados, en que hayan operaciones y que no sólo haya palabras..."

El diplomático norteamericano externó que “yo leo los titulares de los diarios en México de algunas de las cosas atroces que están sucediendo aquí", comentando que "como sociedades no podemos aceptar lo que está pasando, por eso estamos aquí, no estamos hablando nada más, estamos aquí para dar resultados.” Este mismo discurso debió retomarlo el gobernador Cuitláhuac García, quien este jueves 27 se trasladó temprano a Córdoba para presidir la Mesa para la Construcción de la paz, igual que como el día anterior lo hizo en Gutiérrez Zamora, donde presentó al general brigadier D.E.M. Sergio Moreno, como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Veracruz. En la llamada Ciudad de los Treinta Caballeros era necesaria la presencia del mandatario veracruzano y de los mandos de todas las fuerzas de seguridad, luego de los violentos sucesos ocurridos el sábado pasado, cuando sicarios de un grupo de la delincuencia organizada atacó las bases de la Fuerza Civil de Córdoba con saldo de cuatro bajas policíacas, entre ellos dos elementos municipales que murieron debido a que las autoridades del ayuntamiento cordobés, que encabeza la alcaldesa panista Leticia López Landero, hicieron mal uso de los recursos federales que reciben para seguridad pública, pues supuestamente invirtieron 7.6 millones de pesos en la colocación de dos torres de vigilancia que presuntamente estaban blindadas pero las cuales resultaron ser de fibra de vidrio, por lo que los policías fueron vilmente acribillados. ¿Habrá consecuencias penales para esta omisión criminal? Y es que resulta obvio que la alcaldesa López Landero incurrió en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo se duda, pues al igual que en administraciones anteriores, ahora la Fiscalía General de Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns --exsubordinada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos--, sigue actuando bajo consigna, como lo ha evidenciado el Fiscal Anticorrupción José Alfredo Corona Lizárraga, quien se ha afanado en desaforar al diputado local Erik Iván Aguilar López --excandidato del PT considerado "traidor" por el grupo gobernante de Morena--, con el propósito de desintegrar al grupo legislativo mixto "Acción Nacional Veracruz" que habían conformado diputados panistas afines al exgobernador Miguel Ángel Yunes, y en destituir al alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, y a la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, ambos del PAN, con el aparente objetivo de allanarle en 2021 el camino a ese Ayuntamiento a la diputada morenista Mary López, vecina de Mozomboa pero no muy aceptada todavía en la cabecera municipal.