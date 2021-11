Coro contra Gutiérrez

El diputado sureño Sergio Gutiérrez Luna le ha quitado el sueño al gobierno veracruzano por el empecinamiento de sus representantes en respaldar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, como única prospecta para sustituir a Cuitláhuac García Jiménez...

Como si el proceso de elección sólo dependiera de ellos y no de los ciudadanos o, en la selección interna, de los militantes y simpatizantes de Morena. A la reciente declaración del Ejecutivo estatal de que el presidente de la Cámara de Diputados debería dedicarsee “a sacar adelante la Reforma Eléctrica”, al mismo coro se agregó otra andanada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, contra el legislador al pedirle que “no se distraiga” con reuniones como las que ha venido sosteniendo con miles de maestros y productores cañeros, y mejor atienda sus responsabilidades. “Quien no cumple con la tarea a la que está asignado y designado y piensa en otras cosas, se convierte en un vulgar político busca chambas, y eso es lo que tenemos que evitar en la Cuarta Transformación; en este caso, yo no me meto en otras cosas. Y este señor Gutiérrez Luna debería estar atendiendo las tareas legislativas, fundamentalmente la Reforma Eléctrica (…que) debería haberla sacado este año, pero (….) anda distraído paseando por Veracruz”, dijo el funcionario. Esa muestra de nerviosismo de quienes operan la política interna de la entidad concede a Gutiérrez ser una opción alterna del partido en el poder para seleccionar a su candidato a la gubernatura, comprueba que les hace sombra, y los obliga a abrir el abanico para que no solamente presente a la favorita presidencial (y estatal) en la competencia interna, sino a todos los veracruzanos, incluso de la sociedad civil, con aspiraciones y derecho a gobernar el estado. Ayer mismo, el gobernador García Jiménez expresó que debe darse oportunidad a las mujeres en funciones relevantes de la administración pública, no sólo por cuestión de equidad de género, sino por derecho que han ganado legítimamente. “Están preparadas”, insistió, y puso como ejemplo el papel que ellas cumplen en la Fiscalía General, Tribunal Superior de Justicia, Órgano de Fiscalización Superior, Comisión de Derechos Humanos, Instituto Veracruzano de Transparencia y Fiscalía Anticorrupción, en el estado, cuestión indiscutible. Sin embargo, habría que preguntar si, por el interés de grupo, debe restringirse la actividad política en el estado del presidente de la Cámara de Diputados, un cuadro que tiene la confianza del líder nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo, por quien debió pasar esa designación que es de exclusiva atribución, aunque con visto bueno de los más altos mandos del país. De ahí que, como se observan las cosas, debe esperarse que Sergio Gutiérrez mentenga su “paseo” por Veracruz, bajo aquel aforismo de que “lo que resiste apoya” y, una buena parte de su exposición mediática deberá agradecerlo tanto al Gobernador, como al Secretario de Gobierno y al delegado estatal en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Esteban Ramírez Zepeta, que hacen coro en este asunto.

