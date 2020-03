Coronavirus

“Lávate las manos frecuentemente, no salgas de tu casa si no es esencial la actividad, evita las reuniones públicas, no te toques la cara, no saludes de mano ni con abrazos y menos con besos, aíslate para romper la cadena de contagios…”, éstas son las recomendaciones que más hemos escuchado en todo el mundo y en México con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19.

En México, no obstante, muchas personas piensan que no pasa nada pese a las evidencias científicas e incluso consideran que son exageradas las medidas que han tomado diversos gobiernos. Las personas que tienen menos acceso a información confiable creen que se trata de noticias falsas o de conspiraciones mundiales.

Hay otras personas que de plano no toman en serio o ignoran completamente la realidad mundial. No tienen contacto con las fuentes de información serias y se quedan con los dichos en las redes sociales. No se ocupan de entender el problema de esta epidemia y que está cobrando miles de muertes.

Ir a las fuentes oficiales de información como la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos europeos o de científicos y médicos reconocidos, nos ayuda para entender que tenemos que actuar inmediatamente para evitar que en México y en el mundo sea más letal esta pandemia.

Para que de verdad no pase nada, tenemos que tomar las medidas de higiene y aislamiento social recomendadas, sólo así contribuimos eficazmente a la salud de todos.

Bien vale la pena quedarse en casa un tiempo para que lo más pronto posible pase esta emergencia. Podemos mostrar más nuestro cariño y solidaridad con los demás saludando de otra forma y no efusivamente, también podemos comunicarnos con nuestros amigos y con los medios electrónicos y redes. También podemos trabajar duro sin necesidad de exponernos y exponer a otros a contagios fortuitos.

Recuerda: lavar las manos frecuentemente, no salir a nada innecesario, no tocarse la cara, no saludar de mano ni beso, mantener distancia hacia los demás… los países que más radicalmente han combatido esta pandemia son los que más éxito han tenido. Para que no pase nada no haga nada en contra de estas recomendaciones de higiene y aislamiento. Todos somos parte de la solución restringiendo nuestras salidas no esenciales.

