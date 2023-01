Cosechando vida

El Presidente tiene una frase que por sí sola indica todo un pensamiento profundo de lo que es su política interior: “Que coman primero, los que primero nos dan de comer”, así se refiere a quienes diariamente trabajan en el campo mexicano para generar nuestros alimentos. Esta frase pinta de cuerpo entero a López Obrador acerca de lo que piensa sobre el sector primario en este país, aquel que fue olvidado durante décadas.



Durante el neoliberalismo los gobiernos mexicanos dejaron claro que el campo no sería su prioridad. En los años 80 y 90, el producir alimentos para ser autosuficientes no tuvo la importancia de lo que tuvo el comprar en el extranjero la comida, especialmente los granos básicos que consumíamos a diario. Llegamos a importar más de lo que producíamos en materia de maíz y frijol, los granos en los que se basa la alimentación de nuestro pueblo. A la fecha no logramos entender el porqué se privilegió dejar de producir lo que nos íbamos a comer y comprarlo a otros al precio que nos lo dieran.



A la par dejaron de entregarse apoyos al campo, quien sembrara lo tenía que hacer con todo el riesgo que conllevaba, asumiendo las enormes pérdidas y pocas ganancias si es que las llegaba a haber. El golpe final, la estocada, fue cuando durante la administración de Salinas de Gortari se modificó la Constitución en el artículo 27, lo que permitió que las tierras ejidales dejaran de ser colectivas, y se convirtieran en propiedades particulares. Al no haber apoyos gubernamentales a los campesinos, con altos precios para producir y bajos precios para vender, el campo terminó siendo abandonado. Fue el último golpe que privatizó al campo.



Lo anterior trajo la venta de la tierra y una migración masiva hacia las ciudades o hacia EEUU. El desarraigo de la tierra trajo cambios sociales y culturales de los que aún seguimos padeciendo las consecuencias, especialmente, el rompimiento del tejido social. Es por esto que la vuelta de timón que dio el Presidente viene a cambiar, aunque sea un poco, la realidad de lo que quedó de nuestro maltratado campo.



En esta administración, el campo volvió a recibir apoyos, especialmente los pequeños productores quienes no necesariamente tienen grandes extensiones de tierra. El programa Sembrando Vida dio un respiro a los productores al brindarles un apoyo económico para que volvieran a sembrar.



Es por esto, que la semana pasada participamos en Papantla de un encuentro con productores de vainilla para conocer su proyecto de producción y organización. Acompañados de productores, autoridades municipales y de Raúl Paulín Hernández,Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, fuimos testigos de cómo es que apoyar al campo no sólo trae beneficios económicos sino también simbólicos, pues contribuye no sólo a la autosuficiencia alimentaria, sino a la reconstrucción del tejido social y la recuperación del medio ambiente.



Este tipo de ejercicios es prueba de que podemos organizarnos en bien de la comunidad y con fin común, y debe por lo tanto seguirse fomentando. Estamos ya en la etapa de consolidación de nuestro programa y lo que viene ahora es cosechar.



La respuesta de la gente ha sido más que grata, poniendo todo de su parte especialmente el entusiasmo por continuar una práctica básica fundamental para el desarrollo del país. Es por ello que la expresión del Presidente de priorizar a este sector es clave.



Seguiremos yendo con gusto a conocer más experiencias como la de Papantla; estamos seguros de que veremos muchas más donde seremos testigos de cómo se cosecha vida.



